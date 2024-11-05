「一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～」が2025年3月下旬に発売。兎田ぺこらさんたちがサイバーパンク衣装でフィギュア化
【一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～】
2025年3月下旬 発売予定
価格：1回850円
2025年3月下旬 発売予定
価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～」を2025年3月下旬に発売する。価格は1回850円。
本商品は女性VTuberグループ「ホロライブ」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。「一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～」では猫又おかゆさん、星街すいせいさん、兎田ぺこらさん、博衣こよりさんがサイバーパンクテーマのオリジナル描き起こし衣装のフィギュアになって登場。
詳細は後日発表を予定している。
˗ˏˋ 💙一番くじから- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) November 5, 2024
初めてスケールフィギュア化💙 ˎˊ˗
一番くじ
ホロライブ ～Cyberpunk Style～
猫又おかゆ🍙 星街すいせい☄
兎田ぺこら👯♀️ 博衣こより🧪
がサイバーパンクテーマの
オリジナル描き起こし衣装のフィギュアに!!
続報をお楽しみに❤
📅2025年3月下旬発売予定… pic.twitter.com/ksWeJjHGEr
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