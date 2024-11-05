【一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～】2025年3月下旬 発売予定価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～」を2025年3月下旬に発売する。価格は1回850円。

本商品は女性VTuberグループ「ホロライブ」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。「一番くじ ホロライブ ～Cyberpunk Style～」では猫又おかゆさん、星街すいせいさん、兎田ぺこらさん、博衣こよりさんがサイバーパンクテーマのオリジナル描き起こし衣装のフィギュアになって登場。

詳細は後日発表を予定している。

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