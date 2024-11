¡ÚCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè4Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼­¡¡Û¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³®Àû

チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節が5日と6日に行われる。ここでは第4節1日目の22日に開催されるカードの展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第4節11/5(火)《26:45》PSV vs ジローナスロバン・ブラチスラヴァ vs ディナモ・ザグレブ《29:00》ボローニャ vs モナコドルトムント vs シュトゥルム・グラーツセルティック vs ライプツィヒリバプール vs レバークーゼン

リール vs ユベントスレアル・マドリー vs ミランスポルティングCP vs マンチェスター・シティ◆名将としてアンフィールド凱旋第4節1日目の最注目カード。現役時代にリバプールでビッグイヤーを掲げたシャビ・アロンソ監督がドイツ王者レバークーゼンの指揮官としてアンフィールドに凱旋する。レバークーゼンは前節ブレスト戦、FWボニフェイスを交通事故の影響で欠いた中、1-1のドローに終わって2勝1分けスタートに。その後のブンデスリーガではブレーメン、シュツットガルトに引き分けと、勝ちきれない試合が続いている。強度の高い試合が続いてやり繰りが難しい中、古巣リバプール戦に向けてはベストメンバーをぶつけてくることが予想されるが、アンフィールドから勝ち点を持ち帰ることはできるか。一方、敵地での前節ライプツィヒ戦を優勢に進めた中、1-0で制して3連勝スタートとしたリバプール。その後のプレミアリーグではアーセナルに引き分け、直近のブライトン戦では好調を維持するFWサラーの決勝弾で逆転勝利を飾った。プレミアリーグで首位をキープする中、好調のCLでも4連勝を飾れるか。◆14年ぶり名門対決

Getty Images

リバプールvsレバークーゼンに次ぐ第4節1日目の注目カード。プレシーズンマッチではここ2シーズン顔を合わせているものの、公式戦では14年ぶりの対戦となるレアル・マドリーとミランのビッグマッチ。マドリーは前節ドルトムント戦、昨季決勝の相手を鮮やかな逆転勝利で返り討ちとした。2勝1敗と勝ち越した中、その直後のバルセロナとのエル・クラシコでは後半の4失点で完敗。直近のバレンシア戦は洪水の影響で中止となった。クラシコ大敗のもやもやが残る中、アンチェロッティ監督は古巣対決で良い流れを呼び戻せるか。対するミランは前節クラブ・ブルージュ戦、10人となった相手に対してMFラインデルスのドッピエッタで快勝。初勝利を挙げ、1勝2敗とした。その後のセリエAではナポリに力負けして再びフォンセカ監督の去就が怪しくなったが、直近のモンツァ戦をウノゼロ勝利で乗り切った。諸刃の剣であるFWレオンを控えに回して物議を醸しているが、王者から勝ち点をもぎ取れるか。昨季まではアトレティコ・マドリーの選手としてダービーを戦った古巣対決のFWモラタにも注目だ。◆アモリム流出のスポルティング、守田がシティに挑戦

Getty Images

日本人所属クラブではMF守田英正のスポルティングCPが今節、マンチェスター・シティと対戦する。スポルティングは前節、シュトゥルム・グラーツを敵地で撃破。守田は後半半ばからの出場で勝利に貢献した。2勝1分けと好スタートを切ったが、スポルティングを復活に導いた名将アモリム監督がマンチェスター・ユナイテッドに引き抜かれてしまった。有能な指揮官を失った中、ピッチ上で指揮を執ることが可能な守田がシティ相手にどのような立ち振る舞いを見せるかに注目だ。一方、シティは前節スパルタ・プラハ戦、5発圧勝として2勝1分けスタートに。ただ、その後のリーグカップでDFルベン・ディアスを負傷で失うと、直近のボーンマス戦ではまさかの敗戦。公式戦連敗となった中、ずるずると悪い流れにハマらないためにも勝利が求められる。◆セルティック、モナコ、ディナモ・ザグレブの日本人所属クラブの動向は

Getty Images

そして日本人3選手所属のセルティックはライプツィヒと対戦。セルティックは前節アタランタ戦、終始劣勢の中を乗り切ってゴールレスドローに持ち込んだ。1勝1分け1敗のタイとしてドルトムント戦大敗から持ち直した中、スコティッシュ・プレミアリーグも2連勝とした。3連敗スタートとなったライプツィヒではあるが、ブンデスリーガでは首位バイエルンと3ポイント差の2位と実力は確かだが、ホームの歓声を背に勝利を勝ち取れるか。MF南野拓実のモナコは1分け2敗スタートのボローニャと敵地で対戦する。モナコは前節、ツルヴェナ・ズヴェズダに5発圧勝。南野は2ゴールを挙げる活躍を見せた。ただ、その後のリーグ・アンでは2連敗と躓いてしまった。2勝1分けと好スタートを切ったCLで復調となるか。南野の連発にも期待だ。前節ザルツブルク戦でDF荻原拓也が先発に戻ったディナモ・ザグレブはスロバン・ブラチスラヴァと対戦。初戦のバイエルン戦大敗から1勝1分け1敗とタイに戻した中、3連敗スタートのスロバン・ブラチスラヴァを下して上位浮上となるか。荻原の先発起用にも期待だ。◆ドルトムントとユベントスは3勝目を目指す3連勝スタートが懸かっていた中、レアル・マドリーの前に2点を先行する展開としながらも敗れ去ったドルトムントはシュトゥルム・グラーツと対戦。マドリーに敗れて以降、公式戦3連敗となってシャヒン監督の去就が騒がれたが、直近のライプツィヒとの大一番では今季公式戦全勝のホーム戦できっちり勝利。今節はホーム開催であり、3連敗スタートのシュトゥルム・グラーツとなれば必勝が求められる。最後にシュツットガルトに前節、厳しい力負けを食らったユベントスは、マドリード勢に連勝してユベントス同様2勝1敗スタートとしたリールと敵地で対戦。守備の要ブレーメルを失った影響が大きい中、インテルとのイタリア・ダービーでは4失点、続くパルマ戦も2失点と自慢だった守備が崩壊していたが、直近のウディネーゼ戦ではクリーンシートとした。DFダニーロの衰えが際立つ状況だが、不安な守備をカバーすべく古巣対決で好調のFWウェアがゴールに絡む働きを見せるかに注目したい。◆リーグフェーズ第4節 日程11/6(水)《26:45》クラブ・ブルージュ vs アストン・ビラシャフタール・ドネツク vs ヤング・ボーイズ《29:00》スパルタ・プラハ vs ブレストバイエルン vs ベンフィカインテル vs アーセナルフェイエノールト vs ザルツブルクツルヴェナ・ズヴェズダ vs バルセロナパリ・サンジェルマン vs アトレティコ・マドリーシュツットガルト vs アタランタ2024-25シーズンからレギュレーションが変更となり、32チーム制から36チーム制に変更され、グループステージが廃止。代わってリーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととになる。ヨーロッパ最高峰の熱い戦い日本人も多数出場しているCL&ELをWOWOWで観よう