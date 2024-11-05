¡Ö18ºÐ¤È¤«Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Ð¥¹¥±ÃË»ÒÂåÉ½Â³Åê¤Î¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¡¡ÂåÉ½¹ç½É¤ËÈ´¤Æ¤¾·½¸¤·¤¿¥í¥¹¸ÞÎØ´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ë¸ÀµÚ
¡¡Â³Åê¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤¬5Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ºÆ»ÏÆ°¤Î½éÀï¤Ï21Æü¤Ë±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö2025Ç¯¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×Í½Áª¡×¤Î¥â¥ó¥´¥ëÀï¡£Ä¾Á°¹ç½É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤ÎÅÏîµÎâ²»¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ë¹ç½É¤Ë¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÈà¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤È¤«Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡×¤È¹â¤¤´üÂÔ¤ÈÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ò»Ø´ø¡£»Ë¾åºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ØÆ³¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯½©¤ËÃË»ÒÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¤Æ¥¢¥¸¥¢1°Ì¤Ë¡£1976Ç¯¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢48Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«ÎÏ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°3ÀïÁ´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¹ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÁ±Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤¿¡£