2²¯±ßÁêÅö¤Î¶âÉÊÀàÅð»ö·ï¡¡ÈÈ¹Ô¥°¥ëー¥×¡Ö¸«Ä¥¤êÌò¡×¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò7Ç¯¤ÎÈ½·è¡¡·§ËÜÃÏºÛ
2022Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÇÌó2²¯±ßÁêÅö¤Î¶âÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ë¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò7Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔ¾Ü¡¦Ìµ¿¦¤ÎËÌÌîÍøÏº¡Ê¤¤¿¤Î ¤È¤·¤í¤¦¡ËÈï¹ð¡Ê69¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÌîÈï¹ð¤Ï2022Ç¯12·î¡¢ÃË5¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¡Ê¤«¤·¤Ï¤é¤·¡Ë¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½»Âð¤«¤é¸½¶â¤ä»ØÎØ¤Ê¤ÉÌó1²¯9000Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤Û¤«¡¢µîÇ¯¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò½ê»ý¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
11·î5Æü¤ÎÈ½·è¤Ç·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÃæÅÄ´´¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿ ¤ß¤¤È¡ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÀàÅð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÈ¹Ô¤Î1¤«·îÁ°¤Ë¸½¾ì¤ò²¼¸«¤·¤¿¾å¡¢Â¾¤ÎÃË¤òÈÈ¹Ô¤Ë°ú¤Æþ¤ì¸½¾ì¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎºÊ¤Î¼Ö¤ò¸«Ä¥¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·º»öÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò7Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£