¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÙÂè30ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡º¸Ç·½õ¤¬¡ÖÆó½Å¤Î¶Ë¤ß¡×½¬ÆÀ¤Î½¤¹Ô³«»Ï
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý-¡ÙÂè2´ü¡ÖµþÅÔÆ°Íð¡×Âè30ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÃæÂ¼Íª°ì¤Ï¡È¼·¿§¤ÎÀ¼¡É¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÀ¼Í¥¤À¡¡¡Ø¥Á¡£¡Ù¥Ð¥Çー¥Ë¤«¤é¡Ø¤ï¤ó¤×¤ê¡ÙÂçÊ¡¤Þ¤Ç
¡¡Âè2´ü¤Ç¤Ï¡¢ÈìÂ¼·õ¿´¤Ï¿ÀÃ«Æ»¾ì¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ö¡¹Íº¿¿¼Â¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¡£ÉñÂæ¤òÅìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ë°Ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè30ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¿¹¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤ß¡¢µþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦º¸Ç·½õ¡£Æ»Ãæ¤Ç¡¢½¤¹ÔÃæ¤ÎÇË²üÁÎ¡¦Íªµ×»³°Â»ü¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¾×·â¤òÊü¤Ä°Â»ü¤Îµ»¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿º¸Ç·½õ¤Ï¡¢°Â»ü¤¬10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ½¬ÆÀ¤·¤¿¡¢ÇË²õ¤Î¶Ë°Õ¡ÖÆó½Å¤Î¶Ë¤ß¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£°Â»ü¤¬Äó¼¨¤·¤¿¾ò·ï¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤Ç½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡£²á¹ó¤Ê¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¡¢º¸Ç·½õ¤Ï°ì½µ´Ö¤Ç½¬ÆÀ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£º¸Ç·½õ¤ÎÌ¿¤ò¤«¤±¤¿½¤¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë