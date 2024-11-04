11/11（月）放送の「有吉ゼミ」▼ギャル曽根＆メダリスト軍団VS絶品米料理！セブ島暮らし密着
▼デカ盛りにパリ五輪メダリスト軍団！絶品米料理ビリヤニに挑む
▼激辛パエリアVS柔道金メダル角田夏実
▼田舎暮らし芸能人…ビニルハウスでハチミツ＆セブ島密着＆米作り
◯みどころ
【チャレンジグルメ】
ギャル曽根チャレンジグルメ！金メダリストが参戦！
デカ盛りにパリ五輪メダリスト軍団が集結！ 爆盛り絶品米料理ビリヤニプレートに挑む！
激辛パエリアVS金メダル角田夏実！トラジャ中村海人が激闘！
【田舎暮らし芸能人】
人気バンドがビニルハウスの中で…養蜂園！？極上のハチミツ作り
バレーボール元日本代表中垣内祐一の米作り
海外暮らし芸能人…セブ島でうどん店！？
＜出演者＞
【教授】有吉弘行
【秘書】水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
【ゼミ生】坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根 ほか
【スタジオゲスト】角田夏実
【ロケ出演】角田夏実、中村海人（Travis Japan）、永山竜樹、岡崎朋美、大岩義明、玖村将史、横川尚隆、マシンガンズ、U字工事、ジグザグジギー ほか
月曜7時は有吉ゼミ！水曜7時は有吉の壁！
お楽しみに！