¡Öº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿ÈÈ¹Ô¤Ç»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¾å»Ê¤ò¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç²¥¤ê²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿ºá¤Ê¤É¡¡ÃË¡Ê51¡Ë¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¡Ú¹â¾¾ÃÏºÛ¡Û
µîÇ¯7·î¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÅö»þ¤Î¾å»Ê¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤µ¤Ì¤»Ô¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ï¤¤ç¤¦(5Æü)¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿ÈÈ¹Ô¤Ç»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¾å»Ê¤ò¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç²¥¤ê²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿ºá¤Ê¤É¡¡ÃË¡Ê51¡Ë¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¡Ú¹â¾¾ÃÏºÛ¡Û
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢Ê¥ºêËþ¿ÎÈï¹ð¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¥ºêÈï¹ð¤ÏµîÇ¯7·î14ÆüÄ«¡¢¹â¾¾»Ô¾®Â¼Ä®¤Ç¶ÐÌ³Àè¤Î¾å»Ê¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç²¥¤ê¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó10¥»¥ó¥Á¤Î²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¶»Éô¤ò»É¤·¤ÆÁ´¼£Ìó3¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤ÏÈï¹ð¤Î»¦°Õ¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦(5Æü)¤ÎÈ½·è¤Ç¹â¾¾ÃÏºÛ¤Î¿¼Ìî±Ñ°ìºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÆü¤´¤í¤Î¸ÀÆ°¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿ÈÈ¹Ô¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¡£
Æ±¼ï»ö°Æ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æºá¤¬½Å¤¤ÉôÎà¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶ÐÌ³Àè¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Î¸ýºÂ¤«¤é96Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò²£ÎÎ¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤â·Ú»ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£