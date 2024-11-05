IMP.¡¢±Æ»³ÂóÌé½Ð±é¥É¥é¥Þ¡ØQros¤Î½÷¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£IMP.¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBAM-BOO¡¿¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢3Ëç¤Þ¤È¤áÇã¤¤ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â¸ø³«¡ª
IMP.¤¬¡¢11·î18Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØQros¤Î½÷ ¥¹¥¯ー¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏIMP.¥êー¥Àー¤Î±Æ»³ÂóÌé¤¬½Ð±é¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¿Ø¤Ë¤ÏÆú¿§»ø¤º¤Þ¡¢Matt Cab¡¢Tamami¤ò·Þ¤¨¡¢½µ´©»ï¤òÉñÂæ¤Ë¥¹¥¯ー¥×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤àÆ»¤òÃµ¤·µá¤á¤ë»Ñ¤È²Î»ì¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅ¸³«¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÎ¾AÌÌ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBAM-BOO¡¿¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢3Ëç¤Þ¤È¤áÇã¤¤ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤È½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï·×3¶Ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï·×4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Blu-ray¤Ë¤ÏMV¤ÎÂ¾¡¢MV Behind The Scenes¤ÈCD Jacket / Booklet Behind The Scenes¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3·ÁÂÖ¤Þ¤È¤áÇã¤¤ÆÃÅµ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë·èÄê¡£Í½Ìó¤ÏTOBE OFFICIAL STORE¤Î¤ß¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.11.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×
2024.12.16 ON SALE
SINGLE¡ÖBAM-BOO¡¿¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A
¡ÚCD¡Û
01.BAM-BOO
02.¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù
03.Tricky
¡ÚBlu-ray¡Û
01.¡ÖBAM-BOO¡× Music Video
02.¡ÖBAM-BOO¡× Music Video Behind The Scenes
03.¡ÖBAM-BOO ¡¿¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡× CD Jacket / Booklet Behind The Scenes
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B
¡ÚCD¡Û
01.BAM-BOO
02.¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù
03.Out of Focus
¡ÚBlu-ray¡Û
01.¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡× Music Video
02.¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡× Music Video Behind The Scenes
03.¡ÖBAM-BOO¡¿¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡× CD Jacket / Booklet Behind The Scenes
¢£ÄÌ¾ïÈ×CD
01:BAM-BOO
02:¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù
03:Masquerade
04:Breakthrough
IMP. OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/imp