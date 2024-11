IMP.¡¢±Æ»³ÂóÌé½Ð±é¥É¥é¥Þ¡ØQros¤Î½÷¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■IMP.ニューシングル「BAM-BOO/ミチシルベ」のジャケットデザイン、収録内容、3枚まとめ買い特典絵柄も公開!

IMP.が、11月18日に新曲「ミチシルベ」を先行配信リリースすることが決定した。

「ミチシルベ」はテレビ東京系で放送中のドラマ『Qrosの女 スクープという名の狂気』のエンディングテーマ曲となっており、同ドラマにはIMP.リーダーの影山拓也が出演。楽曲制作陣には虹色侍ずま、Matt Cab、Tamamiを迎え、週刊誌を舞台にスクープを追い求める登場人物たちの迷いながらも進む道を探し求める姿と歌詞がリンクし、ドラマの展開と相まったスリリングで疾走感溢れるサウンドとなっている。

また、12月16日にリリースされる両A面3rdシングル「BAM-BOO/ミチシルベ」のジャケットデザイン、収録内容、3枚まとめ買い特典絵柄も公開された。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには計3曲、通常盤には計4曲が収録され、Blu-rayにはMVの他、MV Behind The ScenesとCD Jacket / Booklet Behind The Scenesが収録される。

なお、3形態まとめ買い特典は、オリジナルイラストステッカーに決定。予約はTOBE OFFICIAL STOREのみで受け付けている。

リリース情報

2024.11.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ミチシルベ」

2024.12.16 ON SALE

SINGLE「BAM-BOO/ミチシルベ」

<収録曲>

■初回生産限定盤A

【CD】

01.BAM-BOO

02.ミチシルベ

03.Tricky

【Blu-ray】

01.「BAM-BOO」 Music Video

02.「BAM-BOO」 Music Video Behind The Scenes

03.「BAM-BOO /ミチシルベ」 CD Jacket / Booklet Behind The Scenes

■初回生産限定盤B

【CD】

01.BAM-BOO

02.ミチシルベ

03.Out of Focus

【Blu-ray】

01.「ミチシルベ」 Music Video

02.「ミチシルベ」 Music Video Behind The Scenes

03.「BAM-BOO/ミチシルベ」 CD Jacket / Booklet Behind The Scenes

■通常盤CD

01:BAM-BOO

02:ミチシルベ

03:Masquerade

04:Breakthrough

IMP. OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/imp