Âç´ØÊÖ¤êºé¤ÁÀ¤¦Ì¸Åç¤¬»þÄÅÉ÷°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç15¾¡10ÇÔ¡¡33¾¡¤Ï¡ÖÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Âç´ØÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹Åì´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê28¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤¬5Æü¡¢»ÖÌÈÄ®¤Î»þÄÅÉ÷°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤ÇÂç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤é¤òÁê¼ê¤Ë25ÈÖ¤Ç15¾¡10ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤È¤Î»°ÈÖ·Î¸Å¤Ç¤Ï3¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼óÄË¤ÎÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇòÇ®¤·¤¿ÁêËÐ¡£15¾¡10ÇÔ¤Ë¤Ï¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤¿¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ê¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿µ½Å¤À¡£
¡¡Âç´ØÊÖ¤êºé¤¤ÎÌÜ°Â¤Î33¾¡¤Ë¤Ï¶å½£¾ì½ê¡Ê10Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç13¾¡¤¬É¬Í×¡£¡ÖÆ¬¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤È¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£Àé½©³Ú¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£