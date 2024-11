■アジア各国でも人気

【モデルプレス=2024/11/05】世界的有名DJであるアラン・ウォーカー(Alan Walker)の公演が12月9日(月)に沖縄のホテル「seven x seven 石垣」(日本特別公演)、12月11日(水)に東京ガーデンシアターで実施されることが同時発表された。YouTube動画総再生回数は数十億回、日本でもロング・ヒットを打ち立てた「フェイデッド」を筆頭に数々のヒット曲を輩出し、世界的K-POPグループとのコラボなど欧米のみならずアジア各国でも人気を集めるアラン・ウォーカー。

■東京ガーデンシアターで“一夜限りのSPセット”が実現

■沖縄・石垣島で特別公演も発表

■アラン・ウォーカーコメント全文

■東京公演のチケット情報

多くのファンが続報を待ち望んでいた東京公演の概要が、遂に発表となった。今回のアジアツアーでは、フェスティバルでは見ることのできないツアー特別セットでの公演がアナウンスされている。公演のポイントは以下の通り。・特別に作られた象徴的なマルチレイヤードのドローンステージで、観客全員が没入感を体感・Alan Walkerのチャートトップの楽曲のビートに合わせて踊る光の海・Alan Walkerのエレクトリックなダンス・ポップと、壮大なビジュアル・ライティングが融合・“特別ゲスト”も参加予定。生のVocal Performanceで、Alan Walkerのヒット曲を更に盛り上げるファンだけでなく、全てのミュージックラバーが感涙するであろうステージセットに注目だ。東京公演に先駆け、12月9日には沖縄・石垣島の「seven x seven 石垣」で特別公演も実施する。「seven x seven 石垣」は、2024年9月にオープンしたリゾートホテル。「ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、「今の時代のラグジュアリー」を提案するホテルとして福岡市・糸島エリアにつづく2施設目として誕生した。石垣の美しいロケーションに加え、カバナを備えたファミリープール、太平洋を一望できるインフィニティプールなど利用シーンの異なる2タイプのプールや、プロサウナー集団「TTNE」が監修する本格的なサウナ、ラテンイタリアンレストラン、ナイトクラブ&バーなどまさにラグジュアリーステイを叶える空間。そんな贅沢なロケーションで、宿泊者限定で開催される「seven x seven ISHIGAKI feat. Alan Walker」は、“77室分の宿泊者限定”というグローバルでも類を見ないプレミアムな公演となっており注目だ。発表されている内容は以下の通り。・「宿泊者限定(77室/300名予定)」で開催。ツアーパッケージも用意(ツアーの詳細は以下)・2024年9月開業の、石垣島で今最もホットなラグジュアリーホテルを全館貸し切って開催・seven x seven 石垣 が誇るプールエリアで行われる一夜限りの特別なClub Show特別ツアーパッケージについて・12/7〜12/10のイベントチケット付き3泊4日限定商品・宿泊者300名限定のプレミアムプールパーティへの参加権付き(12/9開催)・12/9のディナーブッフェ料金(飲み放題付き)も含まれるなお、チケットは11月6日18時に販売開始予定。日本公演に先駆けて行われたインド国内の9つの都市を周るツアー「Walkerworld India Tour」では、「国外アーティスト全てのジャンルにおいて、インドで最も売れたアーティストツアー」としての記録も樹立。世界を席巻するアランが日本のオーディエンスの前でどんなパフォーマンスを行うのか注目だ。(modelpress編集部)ついにWalkerworldツアーを日本に持って来ることができ、とてもワクワクしています! 素晴らしいオーディエンスの皆様と共に、素晴らしい夜になることを確信しています。日本でのパフォーマンスはいつも楽しくて、日本、そしてアジアの全てのファンの皆さん、私の音楽や活動を応援してくださっている『Walkers』の皆さんに再会できることを、心待ちにしています !<オフィシャル先行抽選>受付期間:2024年11月5日(火)18:00〜11月10日(日)23:59当落発表:2024年11月14日(木)入金期間:2024年11月17日(日)まで※入金締切時間は各プレイガイドによって異なります枚数制限:お一人様4枚までお申込み可能その他の詳細は各プレイガイドサイトにてご確認をお願いいたします。<一般先着販売>2024年11月21日(木)10:00〜※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。その他、詳細は各種プレイガイドを要チェック。<公演概要>・公演名seven x seven presentsWalkerworld feat. Alan Walker・開催日時2024年12月11日(水)開場18:00 / 開演19:00※公演時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。・会場東京ガーデンシアター【Not Sponsored 記事】