東京工芸大学工学部工学科学生と大学院芸術学研究科メディアアート専攻の学生たちが協力して、神奈川県厚木市の70年前の白黒写真をカラーに再現し、その写真が厚木市制70周年記念サイトで一般公開されました。

これは、神奈川県厚木市が2025年2月1日に市制70周年を迎えるにあたり、昭和30年代から40年代にかけて撮影された本厚木駅周辺のモノクロ写真をカラーに再現し、昔の厚木市を広く多くの方に知ってもらうために企画された厚木市のプロジェクトです。

今回、厚木市にキャンパスを構え、画像・情報技術を専門とする学科を持つ大学として厚木市から本学に協力要請があり、工学部と芸術学部の学生4名が再現を行いました。

カラー写真の再現は、ディープラーニングなどのAI技術をはじめ、学生たちがそれぞれ日頃本学で学んだ知見を集結させ、実行されました。

再現された画像は21点。

現在、厚木市制70周年記念サイト内「〜モノクロの街が色づく〜あつぎの街・写真館」というコンテンツで一般公開されています。

モノクロ写真をクリックすることにより、カラーに再現された写真で、当時の厚木市の街の様子や暮らしを見ることができます。

本学はテクノロジー(工学)とアート(芸術)を融合させた力で、新たな価値の創造を目指す本学ならではの取り組みをこれからも続け、地域とともに歩んでいきます。

■モノクロ写真のカラー再現を行ったメンバー

・工学部 工学科 建築コース 4年 赤木 凌

・工学部 工学科 情報コース 3年 人見 侑輝

・工学部 工学科 情報コース 3年 屋藤 翔麻

・大学院 芸術学研究科メディアアート専攻 修士1年 齋藤 達也

・協力:工学部 教授 森山 剛、芸術学部 教授 久原 泰雄

■厚木市制70周年記念サイト

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/70th_site/index.html

