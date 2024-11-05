¡Ú·¼È¯¡Û¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÂÐ¾Ý¤Ë¡ÈÇò¥¿¥¯¡ÉÍøÍÑ¤»¤Ì¤è¤¦·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÊÀÅ²¬¡¦À¶¿å¹Á¡Ë
¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÍÎÁ¤Ç±¿¤Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¡É¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çò¥¿¥¯¤òº¬Àä¤·¤è¤¦¤È¡¢5Æü¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬À¶¿å¹Á¤Ç·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤¿Âç·¿¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡£Á¥Æâ¤«¤é¤ÏÂçÀª¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¹Á¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤ËÌµµö²Ä¤Ç±¿Á÷¤·¤ÆÎÁ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢À¶¿å¹Á¤Ç¤Ï¡¢5Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±·¼È¯³èÆ°¤ò¡¢·Ù»¡¤äÃæÉô±¿Í¢¶É¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·¼È¯³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¹Ô°Ù¤Î°ãË¡À¤Ê¤É¤òµºÜ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤òÇÛ¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£