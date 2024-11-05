¹±Îã¤Î¡Ö³Á¤¹¤À¤ì¡×¤ªÌÜ¸«¤¨¡¡ÆÃ»ºÉÊ¡Ö»ÔÅÄ³Á¡×¤ÎÀ¸»º¤¬ºÇÀ¹´ü¡¡ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤Ç´Å¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¡Ä
ÈÓÅÄ¡¦²¼°ËÆáÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ»ºÉÊ¡Ö»ÔÅÄ³Á¡×¤ÎÀ¸»º¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏ©¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÀ°Á³¤È¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î³Á¡£
ÃÏ°è¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÆÃ»ºÉÊ¡Ö»ÔÅÄ³Á¡×¤ÎÀ¸»º¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÇÀ²È¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö³Á¤¹¤À¤ì¡×¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÅÄ»Ô¤Ç50¥¢ー¥ëÊ¬¤Î³Á¤òÀ¸»º¤¹¤ë¾¾ß·ÀµË§¤µ¤ó¤Îºî¶È¾ì¤Ç¤Ï¡¢10·î²¼½Ü¤«¤é¼ý³Ï¤·¤¿³Á¤ÎÈé¤à¤¤Ê¤É²Ã¹©ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È¤Ïº£¸å¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È ¾¾ß·ÀµË§¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÀ¸³Á¤â½çÄ´¤Ë¼ý³Ï¤¬¿Ê¤ß¡¢²Ã¹©ºî¶È¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÈÔ²ó¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤»ÔÅÄ³Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
JA¤ß¤Ê¤ß¿®½£´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¤ª¤è¤½1100¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£