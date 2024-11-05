£Å£Ø£É£Ì£Å¡¦£Á£Ë£É£Ò£Á¡¡¸ÞÏº´ÝÊâ»á¤È¼ÒÃÄË¡¿ÍÀßÎ©¤ÇÃÏ¸µ¹×¸¥¡Ö±ù¤Ã»Ò¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¡×
¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¡Ê£´£³¡Ë¤È¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ÞÏº´ÝÊâ»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£µÆü¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡£Æ£õ£ô£õ£ò£å¡¡£É£î£î£ï£ö£á£ô£é£ï£î¡¡£Ì£á£â¡×ÀßÎ©µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ë¡¿Í¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥¸¥å¥Ó¥í¤ËÄ¹Ç¯½êÂ°¤·¤¿¸ÞÏº´Ý»á¤ÈÆ±»Ô½Ð¿È¤Î£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³ÚÊ¸²½¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡
¡¡£µ·î¡¢¸ÞÏº´Ý»á¤¬¡Ö¥¯¥é¥Ö¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡×¤òÌ³¤á¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡¦ÀÅ²¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥ô¥º¤Î¥Û¥¹¥ÈºÇ½ªÀï¤¬¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢£Á£Ë£É£Ò£Á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎËþ°÷¸æÎé¤Î²ñ¾ì¤È¿Í¡¹¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±º£²ó¤ÎË¡¿ÍÀßÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÞÏº´Ý»á¤Ï¡Ö¿ÍÊÁ¤äÇ®¤¤»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤ÈÌÌÇò¤¤À¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢ÈØÅÄ»Ô¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î±ù¤Ã»Ò¤¬¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£±£±·î£¸Æü¡¢£¹Æü¤Ë¤ÏÈØÅÄ»Ô¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö£É£÷£á£ô£á¡¡£Ó£å£á£ó£é£ä£å¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Æ£å£ó£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡££Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£