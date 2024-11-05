【ラプラスexドロップイベント】
イベント期間：11月5日15時～11月18日14時59分まで

　ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」にてイベント「ラプラスexドロップイベント」を11月5日15時より開始した。イベント期間は11月18日14時59分まで。

　本イベントでは特別な「ひとりで」のバトルに挑戦すると、プロモカードパックAシリーズ 第1弾を獲得できる。その中からプロモカード「ラプラスex」や「ピカチュウ」などが入手できる。

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