「ポケモントレーディングカードゲーム ポケット」にて「ラプラスexドロップイベント」が11月5日より開催
【ラプラスexドロップイベント】
イベント期間：11月5日15時～11月18日14時59分まで
(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
イベント期間：11月5日15時～11月18日14時59分まで
ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」にてイベント「ラプラスexドロップイベント」を11月5日15時より開始した。イベント期間は11月18日14時59分まで。
本イベントでは特別な「ひとりで」のバトルに挑戦すると、プロモカードパックAシリーズ 第1弾を獲得できる。その中からプロモカード「ラプラスex」や「ピカチュウ」などが入手できる。
【ラプラスexドロップイベント 開催】- ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) November 5, 2024
開催期間：2024年11月5日15:00～11月18日14:59
特別な「ひとりで」のバトルに挑戦すると、プロモカードパック Aシリーズ 第1弾を獲得できるチャンス💡
ぜひご参加ください❗️
おすすめカードは ラプラスex ✨
他のカードについてはゲーム内お知らせをチェック✅ pic.twitter.com/JUKkcuviqK
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