【ラプラスexドロップイベント】イベント期間:11月5日15時~11月18日14時59分まで

ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」にてイベント「ラプラスexドロップイベント」を11月5日15時より開始した。イベント期間は11月18日14時59分まで。

本イベントでは特別な「ひとりで」のバトルに挑戦すると、プロモカードパックAシリーズ 第1弾を獲得できる。その中からプロモカード「ラプラスex」や「ピカチュウ」などが入手できる。

【ラプラスexドロップイベント 開催】



開催期間:2024年11月5日15:00~11月18日14:59



特別な「ひとりで」のバトルに挑戦すると、プロモカードパック Aシリーズ 第1弾を獲得できるチャンス💡

ぜひご参加ください❗️

おすすめカードは ラプラスex ✨

他のカードについてはゲーム内お知らせをチェック✅ pic.twitter.com/JUKkcuviqK - ポケポケ【公式】(Pokémon Trading Card Game Pocket) (@PokemonTCGP_JP) November 5, 2024

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C)2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。