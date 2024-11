2023年10月に急逝したX JAPANのheath (B)と親交が深く、heathが敬愛するミュージシャンがheathのソロ曲を演奏するライヴ<heath solo works heath THE LIVE everliving everloving>が10月27日、東京・高田馬場club phaseで開催された。HEATHの遺志を継ぐべく、PATA、SUGIZOなど名だたるメンバー集結した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。



▲HEATH ▲HEATH



▲tezya(Vo), TAIZO(G) ▲tezya(Vo), TAIZO(G)



▲tezya(Vo) ▲tezya(Vo)



▲TAIZO(G) ▲TAIZO(G)



▲kazuno(B) ▲kazuno(B)



▲Ken Ayugai(Vo) ▲Ken Ayugai(Vo)



▲TAIJI FUJIMOTO(G) ▲TAIJI FUJIMOTO(G)



▲Jun(B) ▲Jun(B)



▲MORRIE(Vo) ▲MORRIE(Vo)



▲MORRIE(Vo) ▲MORRIE(Vo)



▲MORRIE(Vo), TAIJI FUJIMOTO(G), Jun(B) ▲MORRIE(Vo), TAIJI FUJIMOTO(G), Jun(B)



▲SUGIZO(G) ▲SUGIZO(G)



▲JO:YA(Vo), TAIJI FUJIMOTO(G), Jun(B) ▲JO:YA(Vo), TAIJI FUJIMOTO(G), Jun(B)



▲JO:YA(Vo), Jun(B) ▲JO:YA(Vo), Jun(B)



▲Shame(Vo) ▲Shame(Vo)



▲Shame(Vo), tezya(Vo), Jun(B) ▲Shame(Vo), tezya(Vo), Jun(B)



▲SUGIZO(G), TAIZO(G) ▲SUGIZO(G), TAIZO(G)



▲tezya(Vo), SUGIZO(G) ▲tezya(Vo), SUGIZO(G)



▲PATA(G), Shame(Vo), JO:YA(Vo) ▲PATA(G), Shame(Vo), JO:YA(Vo)



▲PATA(G), Shame(Vo), JO:YA(Vo) ▲PATA(G), Shame(Vo), JO:YA(Vo)



▲Shame(Vo), JO:YA(Vo), Jun(B) ▲Shame(Vo), JO:YA(Vo), Jun(B)



▲PATA(B) ▲PATA(B)

■<heath solo works heath THE LIVE everliving everloving>2024年10月27日(日)@東京・高田馬場club phaseセットリスト

SE. departure to space

01. Blueberry Murder

tezya, TAIZO, kazuno, Taji, NAOMI

02. 失われたtreasure∞land

tezya, TAIZO, kazuno, Taji, NAOMI

03. Nervous break down

tezya, TAIZO, kazuno, Taji,NAOMI

04. give

Ken Ayugai, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

05. solid

Ken Ayugai, JO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

06. come to daddy

Ken Ayugai, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji,NAOMI

07. faith

MORRIE, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

08. day dream

MORRIE, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

09. under the sun

JO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

10. traitor

JO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

11. Alone

JO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

12. Lynch

JO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

13. Crack yourself

Shame, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI

14. 迷宮のラヴァーズ

tezya, Shame, SUGIZO, Jun, Taji, NAOMI

15. clockworklife

Shame, SUGIZO, TAIZO, kazuno, Taji, NAOMI

16. Eagle sniper

Shame, SUGIZO, kazuno, Taji, NAOMI

17. Desert rain

Shame, TAIZO, Jun, Taji, NAOMI

18. The live

Shame, JO:YA, PATA, TAIZO, Jun, kazuno, Taji, NAOMI



SE. departure to space01. Blueberry Murdertezya, TAIZO, kazuno, Taji, NAOMI02. 失われたtreasure∞landtezya, TAIZO, kazuno, Taji, NAOMI03. Nervous break downtezya, TAIZO, kazuno, Taji,NAOMI04. giveKen Ayugai, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI05. solidKen Ayugai, JO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI06. come to daddyKen Ayugai, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji,NAOMI07. faithMORRIE, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI08. day dreamMORRIE, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI09. under the sunJO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI10. traitorJO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI11. AloneJO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI12. LynchJO:YA, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI13. Crack yourselfShame, TAIJI FUJIMOTO, Jun, Taji, NAOMI14. 迷宮のラヴァーズtezya, Shame, SUGIZO, Jun, Taji, NAOMI15. clockworklifeShame, SUGIZO, TAIZO, kazuno, Taji, NAOMI16. Eagle sniperShame, SUGIZO, kazuno, Taji, NAOMI17. Desert rainShame, TAIZO, Jun, Taji, NAOMI18. The liveShame, JO:YA, PATA, TAIZO, Jun, kazuno, Taji, NAOMI

■BOXセット『all of heath』

2024年10月23日(水)発売

UPCY-90257 ¥16,500(税込) / ¥15,000(税抜)

【生産限定(4CD+1Blu-ray、豪華カラー60pブックレット)】

※三方背ケース3折デジパック

購入URL:https://store.universal-music.co.jp/product/upcy90257

▼DISC-1 <heath>

01. 失われたtreasure∞land

02. Nervous Break Down

03. Daydream

04. Live for the moment

05. clockwork life

▼DISC-2 <Singles DISC>

01. 迷宮のラヴァーズ

02. Daydream #002

03. Traitor

04. Daydream #003

05. Crack yourself

06. Faith

07. Lousy (Daydream #006)

08. NEW SKIN

09. GIVE

10. COME TO DADDY

11. SOLID

12. THE LIVE

13. UNDER THE SUN

14. solid (instrumental.)

15. crossing the deadline (instrumental.)

16. solid (outer mix)

17. New Skin_Ver07_03se

▼DISC-3 <GANG AGE CUBIST+Remix>

01. Daydream #006(LP Version)

02. Solution

03. Believe

04. Rock and Roll

05. Mind

06. Crack yourself(Album Version)

07. Traitor(Overdose Emsemble Mix)

08. Boy

09. Pessimist(Demo Track)

10. Crack yourself(Yukihiro Fukutomi Remix)

11. Faith(Nightmare Complex Mix)

▼DISC-4 <Desert Rain>

01. departure to space

02. breath

03. lynch

04. blueberry murder

05. eagle sniper

06. deuce

07. love me

08. remain sky

09. flash of space

10. the live

11. desert rain

12. under the sun

▼Blu-ray DISC <heath all of films: 1995.2.22-1997.12.31>

1. 失われたtreasure∞land

(1-1.CM1, 1-2.MUSIC VIDEO, 1-3.CM2)

2. 迷宮のラヴァーズ

(2-1.Making, 2-2.CM1, 2-3.MUSIC VIDEO, 2-4.CM2)

3. Traitor

(3-1.Making, 3-2.CM1, 3-3.MUSIC VIDEO, 3-4.CM2)

4. Daydream #005

(4-1.MUSIC VIDEO)



2024年10月23日(水)発売UPCY-90257 ¥16,500(税込) / ¥15,000(税抜)【生産限定(4CD+1Blu-ray、豪華カラー60pブックレット)】※三方背ケース3折デジパック購入URL:https://store.universal-music.co.jp/product/upcy90257▼DISC-1 <heath>01. 失われたtreasure∞land02. Nervous Break Down03. Daydream04. Live for the moment05. clockwork life▼DISC-2 <Singles DISC>01. 迷宮のラヴァーズ02. Daydream #00203. Traitor04. Daydream #00305. Crack yourself06. Faith07. Lousy (Daydream #006)08. NEW SKIN09. GIVE10. COME TO DADDY11. SOLID12. THE LIVE13. UNDER THE SUN14. solid (instrumental.)15. crossing the deadline (instrumental.)16. solid (outer mix)17. New Skin_Ver07_03se▼DISC-3 <GANG AGE CUBIST+Remix>01. Daydream #006(LP Version)02. Solution03. Believe04. Rock and Roll05. Mind06. Crack yourself(Album Version)07. Traitor(Overdose Emsemble Mix)08. Boy09. Pessimist(Demo Track)10. Crack yourself(Yukihiro Fukutomi Remix)11. Faith(Nightmare Complex Mix)▼DISC-4 <Desert Rain>01. departure to space02. breath03. lynch04. blueberry murder05. eagle sniper06. deuce07. love me08. remain sky09. flash of space10. the live11. desert rain12. under the sun▼Blu-ray DISC <heath all of films: 1995.2.22-1997.12.31>1. 失われたtreasure∞land(1-1.CM1, 1-2.MUSIC VIDEO, 1-3.CM2)2. 迷宮のラヴァーズ(2-1.Making, 2-2.CM1, 2-3.MUSIC VIDEO, 2-4.CM2)3. Traitor(3-1.Making, 3-2.CM1, 3-3.MUSIC VIDEO, 3-4.CM2)4. Daydream #005(4-1.MUSIC VIDEO)

関連リンク

◆HEATH オフィシャルサイト

◆HEATH オフィシャルサイト

1992年5月にX JAPANに加入し、華やかなロックオーラと堅実なプレイを併せ持った稀有なベーシストとして高い評価を得たHEATH。1995年から始動したソロワークでは作詞作曲、アレンジを自ら手掛け、さらにボーカルも披露するなど、音楽家としてのポテンシャルの高さを遺憾なく発揮してみせた。充実した活動で多くのリスナーを魅了してきただけに、2023年10月に伝えられたHEATHの訃報はミュージックシーンに大きな衝撃をもたらした。彼は自身が闘病していることを公にしていなかったため(X JAPANのメンバーにも知らせていなかった)、その一報はまさに青天の霹靂といえるものだったからだ。HEATHの早過ぎる旅立ちに無数のリスナーが深い悲しみに包まれ、彼を悼む声は国内はもとより世界各国から数多く寄せられた。HEATHの逝去から約1年を経て、2024年10月27日に<heath solo works heath THE LIVE everliving everloving>と銘打たれたライブが高田馬場club phaseで開催された。同公演はHEATHが遺した楽曲を彼と親交が深く、彼が敬愛するミュージシャン達が演奏するというもの。参加メンバーが豪華だ。PATA (G / X JAPAN, Ra:IN)、SUGIZO (G / LUNA SEA, X JAPAN, THE LAST ROCKSTARS等)、MORRIE (Vo / DEAD END, Creature Creature)をはじめとして、Ken Ayugai (Vo / TOBYAS)やTAIJI FUJIMOTO (G / ex. D.T.R)、Jun (B / Valentine D.C.)、kazuno (B / ex. Moi dix Mois)、tezya (Vo / tezya&the sightz)、JO:YA (Vo / ex. DopeHEADz)、Shame (Vo / DopeHEADz, Ravecraft)、TAIZO (G)、Taji (Dr / ex. AUTO-MOD)、TACOS NAOMI (Key)といった錚々たるメンバーが集結。チケットは瞬く間にソールドアウトとなり、ライヴ当日の高田馬場club phaseは開演前から熱気に包まれていた。場内にオープニングSEとして「departure to space」が流れ、客席から熱い歓声と拍手が湧き起こる中、先陣を切ってステージに立ったのはtezya(Vo)、TAIZO(G)、kazuno(B)、Taji(Dr)、TACOS NAOMI(Key)という面々だ。TAIZOが奏でるソリッドなリフとファットにウネるkazunoのベースの組み合わせが心地いい「blueberry murder」を皮切りに、キャッチーな「失われたtreasure∞land」や力強さと翳りを併せ持った「Nervous Break Down」などが演奏された。tezyaの熱いボーカルと楽器陣が鳴り響かせるパワフルなサウンドに場内のテンションは一気に高まり、ライブは上々の滑り出しとなった。続いて、Ken Ayugai(Vo)とTAIJI FUJIMOTO(G)、Jun(B)にメンバーチェンジした編成で、メロディアスなサビを配した「GIVE」、パンクが香る「sold」、翳りを帯びた「COME TO DADDY」などをプレイ。華やかにパフォームしながら歌うKen Ayugaiと余裕の表情でテクニカルかつエモーショナルなギターワークを展開するTAIJI FUJIMOTO。クールな表情と重厚なベースサウンドのマッチングが印象的なJunとスクエアなドラミングが光るTaji。そして、多彩なプレイと音色を用いたキーボードで楽曲を彩るTACOS NAOMI。今回のライブを通して思ったことだが、各セッションでそれぞれが魅力的なケミストリーを生み出していることが印象的だった。ハイレベルなプレイヤー達が気持ちをひとつにしてセッションライブとは思えない強固なバンド感を生み出したのは、さすがといえる。と同時に、HEATHのペンによる楽曲の上質さを、あらためて痛感せずにいられなかった。ソリッドなサウンドとキャッチーなメロディーの融合を軸としながら効果的なフックやオン/オフを効かせたアレンジなどで楽曲に起伏をつける手腕は、実に見事。今回のライブではHEATHのセンスの良さやアイディアの豊富さを、随所で感じることができた。ライブ中盤ではMORRIE(Vo)がステージに姿を現して、どこかデヴィッド・ボウイに通じる味わいの「Faith」、耽美感を湛えた「Daydream」が届けられた。MORRIEの存在感の大きさに目を奪われたし、“軽やかな憂愁”とも形容できるセンシティブなエモーションを完璧に表現する歌唱はさすがの一言に尽きる。もうひとつ、MORRIEとHEATHは一緒にバンドを組む予定がありつつHEATHの罹患により実現できなかったという経緯を受けて、このセクションでJunはHEATHが生前に愛用していたベースとシールドを使用。HEATHとMORRIEが果たすことができなかった共演を、こういう形で実現させたJunには大きな拍手を贈りたい。HEATHのベースに限らず、今回の公演ではHEATHがプライベートスタジオで愛用していたボーカルマイクが使われたことをはじめとして、TAIZOがHEATHのギターを使用、PATA(G)とShame(Vo)はHEATHのネックレスを着用、SUGIZO(G)はHEATHが<コーチェラ2018>で使用したブーツを、tezyaはHEATHのジャケットを着用。さらに、TAIJI FUJIMOTOとkazunoはHEATHのストラップを使用(kazunoはHEATHの衣裳も着用)、TajiはHEATHのエクステを使用、JunはHEATHのレザーパンツとベルトでドレスアップ、TACOS NAOMIはキーボードの上にHEATHの写真とHEATHが愛用していたチョーカーを置くなどして、HEATHへの想いを現していたことも注目といえる。そうすることで、出演者はHEATHと一緒に音を鳴らしている感覚を味わいながら演奏できたに違いない。「4番手、JO:YAです! さぁ、いこうか!」という明るい声と共にステージに立ったJO:YA(Vo)はクールな歌中と爽やかなサビのコントラストを活かした「UNDER THE SUN」、キャッチーな「Traitor」、抒情的な哀愁を湛えた「Alone」などを披露。それぞれの楽曲に合わせて表情を変えるボーカルは聴き応えがあったし、JO:YAセクションを締め括る「lynch」で上裸になってフィジカルなステージングを炸裂させたのも実によかった。現在のJO:YAは音楽活動は行っていないようだが、ブランクを感じさせないパフォーマンスでオーディエンスを大いに沸かせただけに、ぜひ活動を再開してほしいと思う。その後は、熱い声援を浴びながらシザーハンズを思わせるいで立ちのShame(Vo)が姿を現して、「Crack yourself」が演奏された。グラムロックが香るShameのボーカルと楽器陣が奏でるファンキーなサウンドの取り合わせは独自の魅力に溢れている。「Faith」や「Crack yourself」を聴いて、HEATHはこういう指向性も持っていたんだなという感慨に捉われた。そんなことを思う中、ギタリストがTAIJI FUJIMOTOからSUGIZOへとバトンタッチされ、tezyaも加わった編成でアッパーな「迷宮のラヴァーズ」をプレイ。ShameとtezyaによるツインボーカルやSUGIZOが奏でるホットなギターソロ、躍動感に満ちたサウンドなどにオーディエンスのボルテージはさらに高まる。続けて、抒情的に歌い上げるShameのボーカルやSUGIZOとTAIZOによるエモーショナルなツインリードなどを配したスローチューンの「clockwork life」や、「声、出していこうぜ!」というShameのアジテーションと共に届けられた「eagle sniper」などが演奏された。このセッションも観どころは多かったが、中でも眩いオーラを発しながらフリーキーなギターソロを弾きまくるSUGIZOの姿は圧倒的だった。いつものSUGIZOとはまた一味異なり、荒々しさを押し出した彼の姿に触れられたことや高校の同級生だったSUGIZOとtezyaが長い時を経て一緒に演奏する情景を見ることができたのも今回のライブの大きなプレゼントだったといえる。ライブ終盤では、胸に沁み込むShameのボーカルをフィーチュアした「Desert rain」でオーディエンスを惹き込んだ後、ステージにPATAが登場。客席から大歓声と熱い拍手が湧き起こり、ラストソングとして力強く疾走する「the live」が演奏された。リラックスした笑顔を浮かべてギターを弾くPATAの姿は貫録に満ちているし、身近な距離に彼がいるということによる高揚感は凄いものがある。加えて、PATAとJO:YA、ShameというDope HEADzの歴代メンバー3名が並び立っているということも気持ちを引き上げる。ShameとJO:YAが発するパワフルな歌声やPATAならではのホットかつテイスティーなギターソロ、Junとkazunoのツインベースが生み出す怒涛の重低音などが折り重なった良質な轟音とメンバー全員が織りなすフィジカルなパフォーマンスにオーディエンスは熱いリアクションを見せ、高田馬場CLUB PHASEはエネルギーが渦巻く空間へと化した。<heath solo works heath THE LIVE everliving everloving>は、非常に魅力的な公演だった。最も印象的だったのはHEATHを悼む場ではなく、純粋に彼が生み出した素晴らしい音楽をみんなで分かち合うライブになっていたことだ。出演者がHEATHへの想いや彼との思い出などを語ることは一切なく、それぞれが音楽を通して全てを現したことに感銘を受けたし、その結果、爽やかかつエモーショナルな公演になっているのが実に良かった。また、それぞれの楽曲と演者の組み合わせが絶妙だったこともポイントといえる。HEATHの世界観とミュージシャンそれぞれの個性が良い形で融合されていて聴き応えがあったし、表情豊かな構成で観飽きることがなかった。そして、こういうライブが実現できたのは、HEATHが幅広い音楽性を備えていたからこそということは言うまでもない。内容の良さが光っていたし、HEATHと共にあることを感じ取れたこともあり、<heath solo works heath THE LIVE everliving everloving>が再び開催されることを願う。なお、今回の楽曲は全て10月23日にユニバーサルミュージックから発売された『all of heath』に収録されている。取材・文◎村上孝之写真◎Heath project