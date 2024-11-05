¹öÃæ¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ³èÆ°²È¡¢¤¬¤ó¤«¡á»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¼£ÎÅµñÈÝ¡×
¡¡¡Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë»þ»ö¡ÛºòÇ¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î½÷À¿Í¸¢³èÆ°²È¡¢¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¡Ê£µ£²¡Ë¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï£´ÆüÉÕ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Æ±»á¤¬¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´ÆÃæ¤À¤¬¡¢À¼ÌÀ¤Ï¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÏÈà½÷¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°å»Õ¤ÎºÇ¶á¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¡¢±¦Â¤Ë¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¹ü¤ÎÉÂÊÑ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë£¹½µ´Ö¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±»á¤Î²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð»à¤Ë»ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ë¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹öÃæÀ¸³è¤Ç´ØÀá±ê¤äÄÇ´ÖÈÄ¤Î¼À´µ¤â°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï¡¢ÊÆ£Ã£Î£Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡¡