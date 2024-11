【モデルプレス=2024/11/05】モーニング娘。を卒業した森戸知沙希が、11月5日にデビュー10周年を記念して写真集「Co10r Moment」(読み:カラーモーメント/ワニブックス)を発売。モデルプレスでは森戸にインタビューを実施し、念願だったという海外ロケや、語学留学から帰国後に「アイドルをしていた現役の時の体重に戻そう」と励んだボディメイク法について語ってくれた。【インタビュー前編】

モーニング娘。卒業後、2023年11月に1年半の留学を終え活動を再開した森戸が、カントリー・ガールズ結成より10周年を迎えるメモリアル写真集。“十年旅”をテーマに、自身6冊目の写真集にして初めての海外ロケを敢行。「離島へ行ってみたい!」という希望通り、タイ・バンコク、プーケットからさらにラチャ島へ。旅の中で、森戸が歩んだこの10年を回想できる作品となっている。― モーニング娘。卒業後初の写真集であり、デビュー10周年記念の写真集にもなりますが、決定した時の心境を教えてください。森戸:お話を聞いた時に、もうグループを卒業してから出すと思っていなかったので、ただただ驚きが1番最初に来て。卒業後から2年くらい空いていたので「ファンの方に喜んでもらえるかな」という不安もありました。でもどういう方向性にするか、どういう場所で撮影するかなどをお話ししていくうちに、すごくワクワクして楽しみになっていきました。― 不安もあったということですが、写真集を発売すると発表された時のファンの方の反響はとても大きかったですよね。森戸:発表前はとても緊張していたのですが、いざ発表したら「卒業しても出してくれて嬉しい」とか「待ってたよ!本当に嬉しい」「おめでとう」という声をすごくいただいたので、何よりだと思っています。― 今回の写真集は初の海外ロケということで「離島へ行ってみたい」というご本人の希望だったと伺いましたが、なぜ離島を選ばれたんですか?森戸:日本もとても好きですが、もちろん海外もすごく好きで旅行にもよく行っていたので、せっかくだったら自分の好きなところ、行ってみたいところで撮影できたらとリクエストさせていただきました。私は暖かいところが好きで、海も好きなので「水が綺麗だとなお嬉しいです!」とも言っていました。実は現役時代に行くことが決まっていたのですが、コロナ禍で閉鎖されて行けなくなってしまって、海外での撮影ができずに卒業したんです。なので、もうコロナ禍もだいぶ落ち着いてきたので、今回は是非行けたらいいなと思っていたのが実現してとても嬉しいです。念願が叶いました。― そんな念願が叶った撮影の中で、お気に入りのカットやこだわったカットなどはありましたか?森戸:表紙がすごく好きです。今回、10周年というのもあって「ドレスを着たい」とお話ししたらその夢が叶いました!ドレスで海に行くという、写真集でしかできないようなシチュエーションで撮影していただいたので、とても満足しています。あとは、黒い衣装で撮影した2面見開きのページがお気に入りで。衣装はシックな感じなのですが、ナチュラルな雰囲気が気に入っています。― どちらもとても大人っぽい表情が印象的だと思ったのですが、何か表情作りで意識されたことはありますか?森戸:ありがとうございます!卒業直前に出して以来、写真集を2年ぐらい出していなかったので「大丈夫かな」と少し思ってはいたのですが、それこそ2年撮っていない分「大人っぽくなったね」と思っていただけたら嬉しいなという気持ちは持っていました。でも出せているかどうかは分からないです…(笑)。― 写真集では美しいスタイルも際立っています。何か撮影に向けてトレーニングや食生活など気をつけていたことはありますか?森戸:海外に留学していた時に、本当に食事の量が多くてとっても太ってしまったので、戻すのを頑張りました。日本食の方がお米を食べられたり、野菜を生で食べる機会が多かったりするのでそこまで大変ではなかったですが、日本に帰ってきて写真集までの間に徐々に徐々に戻していった感じです。― 食生活も日本とだいぶ違いますもんね。具体的に「何キロ痩せたい」など目標は定めていましたか?森戸:アイドルをしていた現役の時の体重に戻そうと思って、そこを目標にしていました。歩くのが元々好きなので、歩く時間を多めにしたり、野菜をたくさん食べるようにしたりしていました。― 現役時代も今も美しいスタイルを保たれていると感じますが、トレーニングなどもされていますか?森戸:ジムには全然行かないので、いつも「トレーニングされますか?」と聞かれるととてもドキドキしてしまいます。本当に全然していなくて申し訳ないぐらいなんです…(笑)。現役の時はそれこそ毎週のようにコンサートで動いていたので「痩せて当然だろう」と思っていたのですが、今は毎週動いていないので、今回は本当に歩いたことと野菜を食べただけだと思います(笑)。― 留学先での動画を拝見して「日に焼けてしまった」というお話もされていましたが、写真集ではお肌が白くて。森戸:えー!これでですか!― とても透き通っていましたよ!何か秘訣はありますか?森戸:ビタミンをたくさん摂りました。野菜やフルーツも食べるのですが、写真集を撮るということが決まって「やばい!」と思ったので、サプリメントでも摂るようにして気をつけていました。日焼けもしないように日焼け止めを頑張って塗りましたが、この撮影でまたちゃんと焼けてしまったので、今必死で戻すのが大変です(笑)。― この写真集が発売されて1番に報告したいメンバーや先輩・後輩はいますか?森戸:デビュー10周年記念の写真集でもあるので、ももち先輩(芸能界を引退した元カントリー・ガールズの嗣永桃子さん)に報告します。「撮影に行ってきました」「デビュー10周年です」というのをお伝えしたいです。インタビュー後編では、カントリー・ガールズと兼任してモーニング娘。に加入した当時の苦労や、アイドルを卒業して語学留学するという大きな決断に至った理由について語っている。(modelpress編集部)2000年2月19日生まれ、栃木県出身。2014年11月、カントリー・ガールズの新メンバーに選出され、ハロー!プロジェクトへ加入。2016年7月 栃木県の「とちぎ未来大使」に就任した。2017年6月26日、カントリー・ガールズから移籍し、モーニング娘。と兼任することが発表。2017年10月発売のシングル「邪魔しないで Here We Go!/弩級のゴーサイン/若いんだし!」でCDデビューを果たした。「ちぃちゃん」の愛称で親しまれ、持ち前の明るさとパフォーマンス力でファンを惹きつけたが、2022年6月20日に開催された「モーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜 森戸知沙希卒業スペシャル」をもって同グループ及びハロー!プロジェクトを卒業。すぐにハワイ・ニュージーランド・カナダの3カ国に語学留学し、2023年11月に帰国した。同月に「モーニング娘。’23コンサートツアー秋『Neverending Shine Show』SPECIAL」でステージに復帰。その後は、ハロー!プロジェクトを卒業したタレントが集結するライブイベント「M-line Special」への出演や、ラジオ番組のパーソナリティーを3本務めるなど、幅広く活動している。また、写真集「Co10r Moment」の発売に際し、11月9日に東京・タワーレコード渋谷にて、11月10日に大阪・梅田 蔦屋書店にて、発売記念イベントの開催を予定している。【Not Sponsored 記事】