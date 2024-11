NEXZ、韓国1stミニアルバム「NALLINA」予告イメージ＆ビハインド映像を追加で公開

JYPエンターテインメントのボーイズグループNEXZが、ユニークな予告イメージを公開し、カムバックへの期待を高めている。JYPエンターテインメントは、昨日(4日)と本日(5日)、公式SNSを通じて、NEXZの1stミニアルバム「NALLINA」の雰囲気を垣間見ることができる予告イメージとビハインド映像を公開した。NEXZの自由奔放で元気なエネルギーを強調した今回の予告イメージは、彼らのユニークな魅力が目を引く。まるで涙を流しているかのようにパソコンのフォルダを配置し、写真加工のツールやSNSの画面をレイアウトした遊び心あふれる予告イメージが、見る楽しさを倍増させる。特に「Make a V sign even if the world is in chaos. Keep cool, that's all」のようなフレーズから、Z世代の7人のメンバーで構成されたNEXZのクールな姿を垣間見ることができ、彼らがニューアルバムを通じて見せてくれる姿への好奇心を刺激する。

NEXZの1stミニアルバム「NALLINA」には同名のタイトル曲をはじめ、「HARD」「Next Zeneration」「Eye to Eye」「Keep on Moving(Korean Ver.)」の全5曲と、CDでのみ鑑賞できる隠しトラック「Z Side_241008(CD Only)」が収録される。タイトル曲「NALLINA」は、NEXZだけの新しさで世界にすごいことを起こすという自信を表現した楽曲だ。JYPの代表プロデューサーパク・ジニョン(J.Y.Park)が作詞に参加し、多数のK-POPアーティストと作業してきた韓国国内外の有名作家らが意気投合し、完成させた。メンバーのHARU、TOMOYA、HYUIは「Next Zeneration」を通じてデビュー後初めて作詞にチャレンジし、実力を見せつけた。NEXZは、11月18日午後6時、1stミニアルバム「NALLINA」を発売し、音楽界に新たな波を起こす。