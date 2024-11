アメリカの民間宇宙企業SpaceX(スペースX)は日本時間2024年11月5日、「Falcon 9(ファルコン9)」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた無人補給船「Cargo Dragon(カーゴドラゴン)」は予定通りの軌道に投入されたことを、SpaceXとアメリカ航空宇宙局(NASA)が公式サイトやSNSにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:Falcon 9 Block 5打ち上げ日時:日本時間2024年11月5日11時29分発射場:ケネディ宇宙センター(アメリカ)ペイロード:Cargo Dragon C208

今回の「Dragon CRS-2 SpX-31」(CRS-31、ドラゴン補給船運用31号機)は、SpaceXのCargo Dragon補給船による国際宇宙ステーション(ISS)への31回目の物資輸送ミッションです。Cargo Dragonには滞在中の宇宙飛行士のための補給品をはじめ、コロナグラフを用いた太陽風の観測装置、放射線耐性を調べるためのコケ(Ceratodon purpureus)、損傷した宇宙船の外殻を内部から修理する方法を探る研究の一環として行われる微小重力下での冷間圧接(cold welding)の試験装置など、合計2762kgの物資が搭載されています。

日本時間2024年11月5日11時29分にケネディ宇宙センターから打ち上げられたCargo Dragon補給船は、発射約9分半後に軌道へ投入されました。SpaceXやNASAによると、ISSとのドッキングは発射から半日ほど後の日本時間2024年11月6日0時15分頃に行われる予定です。

Dragon separation confirmed; autonomous docking with the @Space_Station on Tuesday, November 5 at ~10:15 a.m. ET pic.twitter.com/0ad9ZfXYiw

- SpaceX (@SpaceX) November 5, 2024