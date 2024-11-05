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¡Ú9,900±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker 675 USB-C ¥É¥Ã¥­¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) ¥â¥Ë¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ 100W USB PDÂÐ±þ 4K HDMI¥Ý¡¼¥È microSD¡õSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È 3.5mm¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Ý¡¼¥È 10Gbps USB-C¥Ý¡¼¥È
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¡Ú2,400±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps ¥Ç¡¼¥¿ ¥Ï¥Ö 100W USB Power Delivery ÂÐ±þ USB-C¥Ý¡¼¥È 4K½ÐÎÏÂÐ±þ HDMI¥Ý¡¼¥È 10Gbps ¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ USB-C¥Ý¡¼¥È USB-A¥Ý¡¼¥È 1Gbps ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È microSD&SD¥«¡¼¥É ¥¹¥í¥Ã¥ÈÅëºÜ
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¡ÚºÇÂç100±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker Nano Charger (20W) PD 20W USB-C µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡ÚPSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/PowerIQ 3.0 (Gen2)ÅëºÜ¡ÛiPhone Android ¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïµ¡´ïÂÐ±þ
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¡ÚºÇÂç2,200±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë) (10000mAh 30W½ÐÎÏ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ 30W½ÐÎÏUSB½¼ÅÅ´ï) / LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ/USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿/¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿/ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥×¥é¥° 1Âæ3Ìò
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¡ÚºÇÂç600±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector / Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 5000mAh ¾®·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È)¡ÚMFiÇ§¾ÚºÑ/Ã¼»Ò°ìÂÎ·¿¡ÛiPhone 15/14/13/12 ËÉºÒ¥°¥Ã¥º
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¡Ú3,000±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼° 3-in-1 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½ÐÎÏ/Apple Watch¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ iPhone 15 / 14 / 13
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¡Ú2,000±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand) Qi2ÂÐ±þ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼° 3-in-1 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½ÐÎÏ/Apple Watch¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ MagSafeÂÐ±þ iPhone 15 / 14 / 13
10,990±ß
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¡ÚºÇÂç500±ßOFF 11/11¤Þ¤Ç¡ÛAnker PowerLine III Flow USB-C & ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥±¡¼¥Ö¥ë MFiÇ§¾Ú PDÂÐ±þ ¥·¥ê¥³¥óÁÇºàÁÇºàºÎÍÑ iPhone 14/ 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 12 / SE AirPods Pro ³Æ¼ïÂÐ±þ (0.9m)
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