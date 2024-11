XG最新ミニアルバム『AWE』の新ビジュアル＆ビジュアライザーを公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■宇宙や狼をコンセプトにしたビジュアライザーでは全トラックがダイジェスト試聴可能

XGが、2ndミニアルバム『AWE』(11月8日発売)の新ビジュアルとビジュアライザーを公開した。

ビジュアライザーでは、宇宙や狼をコンセプトにした映像内で、全トラックがダイジェストで試聴可能。併せて、XGの最新ビジュアルも公開されている。

1stミニアルバム『NEW DNA』から約1年ぶりとなる今作は、新しい存在が現れるときに感じる、恐怖や好奇心を表す“畏敬”がテーマ。作品を通して、多くの人々に“畏敬”を与え、日常の中でXGの音楽とともにする特別な体験を提供する。

2ndミニアルバム『AWE』には、先行配信された「SOMETHING AIN’T RIGHT」「IYKYK」、そしてリミックス作品「WOKE UP REMIXX (FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich,」など、全8曲を収録。

10月11日にリリースされた第2弾先行配信曲「IYKYK」は、2001年にリリースされたm-floの「prism」をサンプリングしたビートに、リズミカルな2-Stepリズムが加わった、まるで宇宙を漂うかのような感覚を感じさせる楽曲で、“わかる人にはわかる”という意味のサビの“IF YOU KNOW YOU KNOW”が印象的な楽曲。Billboard Japan Hot 100では3週連続でランクインしており、MVがアメリカ、日本、イギリスを含む12の国と地域のYouTube急上昇ランキングにランクインするなど国内外の各チャートを席巻。国内ではテレビ朝日系『ミュージックステーション』、NHK『Venue101』でもパフォーマンスされ、多くの反響を呼んだ。

なお、XGは11月18日のマンチェスター公演を皮切りに、ロンドン、ベルリン、パリ、ブリュッセル、アムステルダムにて、ワールドツアーのUK&ヨーロッパ公演を行う。

リリース情報

2024.11.08 ON SALE

MINI ALBUM『AWE』

ミニアルバム『AWE』特設サイト

https://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/