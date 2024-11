ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、後ろ姿の詩集がアクセントになった「スヌーピー」刺繍入りツイルブルゾンを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」刺繍入りツイルブルゾン

価格:8,990円(税込)

仕様:両脇ポケット、左袖ポケット、襟・袖口・裾リブ仕様、洗濯機OK

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

背中にあしらった「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」の後ろ姿が目を引く、ベルメゾンの「スヌーピー」刺繍入りツイルブルゾン。

後ろ姿で魅せる、きれいめデザインのブルゾンです!

光沢のある素材を使っているので、カジュアルすぎず大人っぽい仕上がり。

刺繍がアクセントになっており、裾のギャザーで丸みのあるシルエットを作れます。

コーデに取り入れやすいカラーで、普段使いにぴったり。

前裾には「スヌーピー」のネームが付いており、ちょっとしたアクセントです☆

左袖には小さなファスナーポケットがあり、機能性もばっちり。

気軽に着られて、キレイめコーデが叶うアウターです!

「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」の刺繍が目を引くきれいめブルゾン。

「スヌーピー」刺繍入りツイルブルゾンは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売販売中です!

