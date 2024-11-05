　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42569.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41195.23　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41126.37　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40421.37　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40168.02　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39867.73　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39821.37　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39314.10　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39209.66　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38954.21　　均衡表基準線(日足)
38760.47　　25日移動平均線
38732.74　　6日移動平均線
38565.04　　均衡表転換線(日足)

38474.90　　★日経平均株価5日終値

38447.52　　26週移動平均線
38400.42　　200日移動平均線
38251.31　　13週移動平均線
38206.84　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37940.56　　75日移動平均線
37778.49　　均衡表雲上限(週足)
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37683.88　　均衡表雲上限(日足)
37653.20　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37292.96　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37099.57　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37073.66　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36455.44　　均衡表雲下限(日足)
36334.61　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35699.80　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35376.26　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34325.95　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　48.33(前日64.02)
ST.Slow(9日)　　64.96(前日73.46)

ST.Fast(13週)　 72.73(前日78.67)
ST.Slow(13週)　 77.35(前日78.86)

［2024年11月5日］

株探ニュース