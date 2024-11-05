

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42569.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41195.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41126.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40421.37 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40168.02 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39867.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39821.37 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39314.10 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39209.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38954.21 均衡表基準線(日足)

38760.47 25日移動平均線

38732.74 6日移動平均線

38565.04 均衡表転換線(日足)



38474.90 ★日経平均株価5日終値



38447.52 26週移動平均線

38400.42 200日移動平均線

38251.31 13週移動平均線

38206.84 ボリンジャー:-1σ(25日)

37940.56 75日移動平均線

37778.49 均衡表雲上限(週足)

37752.61 均衡表転換線(週足)

37683.88 均衡表雲上限(日足)

37653.20 ボリンジャー:-2σ(25日)

37292.96 ボリンジャー:-1σ(13週)

37099.57 ボリンジャー:-3σ(25日)

37073.66 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36455.44 均衡表雲下限(日足)

36334.61 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35699.80 ボリンジャー:-2σ(26週)

35376.26 ボリンジャー:-3σ(13週)

34325.95 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 48.33(前日64.02)

ST.Slow(9日) 64.96(前日73.46)



ST.Fast(13週) 72.73(前日78.67)

ST.Slow(13週) 77.35(前日78.86)



［2024年11月5日］



株探ニュース

