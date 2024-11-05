　日本サッカー協会(JFA)は5日、クロアチア遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。

　今回の活動は今月9日から20日までで、13日にU-17アイルランド代表と、16日にU-17ポルトガル代表と、18日にU-17クロアチア代表と対戦する。

▽団長

川俣則幸

▽監督

城和憲

▽コーチ

鈴木貴浩

▽GKコーチ

井出大志

▽フィジカルコーチ

芝田貴臣

▽テクニカルスタッフ

越智滋之

▽GK

1 萩裕陽(名古屋U-18)

12 丸山ジェフリー(流経大柏高)

▽DF

2 酒井舜哉(大宮U18)

3 秦樹(横浜FCユース)

4 佐々木将英(FC東京U-18)

5 森壮一朗(名古屋U-18)

13 佃颯太(横浜FCユース)

15 島佑成(愛媛U-18)

16 千田遼(岡山U-18)

20 松本果成(流経大柏高)

▽MF

6 和田直哉(浦和ユース)

7 今井健人(東京Vユース)

8 木實快斗(C大阪U-18)

10 濱崎健斗(神戸U-18)

14 仲山獅恩(東京Vユース)

17 竹ノ谷颯優スベディ(新潟U-18)

19 杉浦誠黎(湘南U-18)

▽FW

9 大西利都(名古屋U-18)

11 立川遼翔(京都U-18)

18 田中希和(FC東京U-18)