クロアチア遠征を行うU-17日本代表メンバーが決定!! ポルトガルら欧州3か国と対戦へ
日本サッカー協会(JFA)は5日、クロアチア遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。
今回の活動は今月9日から20日までで、13日にU-17アイルランド代表と、16日にU-17ポルトガル代表と、18日にU-17クロアチア代表と対戦する。
▽団長
川俣則幸
▽監督
城和憲
▽コーチ
鈴木貴浩
▽GKコーチ
井出大志
▽フィジカルコーチ
芝田貴臣
▽テクニカルスタッフ
越智滋之
▽GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
12 丸山ジェフリー(流経大柏高)
▽DF
2 酒井舜哉(大宮U18)
3 秦樹(横浜FCユース)
4 佐々木将英(FC東京U-18)
5 森壮一朗(名古屋U-18)
13 佃颯太(横浜FCユース)
15 島佑成(愛媛U-18)
16 千田遼(岡山U-18)
20 松本果成(流経大柏高)
▽MF
6 和田直哉(浦和ユース)
7 今井健人(東京Vユース)
8 木實快斗(C大阪U-18)
10 濱崎健斗(神戸U-18)
14 仲山獅恩(東京Vユース)
17 竹ノ谷颯優スベディ(新潟U-18)
19 杉浦誠黎(湘南U-18)
▽FW
9 大西利都(名古屋U-18)
11 立川遼翔(京都U-18)
18 田中希和(FC東京U-18)
今回の活動は今月9日から20日までで、13日にU-17アイルランド代表と、16日にU-17ポルトガル代表と、18日にU-17クロアチア代表と対戦する。
▽団長
川俣則幸
▽監督
城和憲
▽コーチ
鈴木貴浩
▽GKコーチ
井出大志
▽フィジカルコーチ
芝田貴臣
▽テクニカルスタッフ
越智滋之
▽GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
▽DF
2 酒井舜哉(大宮U18)
3 秦樹(横浜FCユース)
4 佐々木将英(FC東京U-18)
5 森壮一朗(名古屋U-18)
13 佃颯太(横浜FCユース)
15 島佑成(愛媛U-18)
16 千田遼(岡山U-18)
20 松本果成(流経大柏高)
▽MF
6 和田直哉(浦和ユース)
7 今井健人(東京Vユース)
8 木實快斗(C大阪U-18)
10 濱崎健斗(神戸U-18)
14 仲山獅恩(東京Vユース)
17 竹ノ谷颯優スベディ(新潟U-18)
19 杉浦誠黎(湘南U-18)
▽FW
9 大西利都(名古屋U-18)
11 立川遼翔(京都U-18)
18 田中希和(FC東京U-18)