ギタリスト・シンガーソングライターの森 大翔が、2ndフルアルバム『Let It Grow』をリリースした。様々な時代とジャンルを包含し、ギターと歌が映える多彩なポップスを収録した同作は、ギタープレイ、ヴォーカル、ソングライティングに加え、楽曲プロデュース、ギター以外のバンド楽器のアレンジと演奏、ピアノ、シンセ等のプログラミングまで全曲を彼自身が手掛ける意欲作だ。ギタリストからキャリアをスタートさせてからというもの、日々音楽スキルを増やし続けている彼は、なぜここまで果敢に、ストイックにポップスを追求し続けているのだろうか。『Let It Grow』を通して、現在の彼の脳内と心境を探った。

リリース情報

2nd Album『Let It Grow』





URL:https://a-sketch-inc.lnk.to/Yamato_Mori_Let_It_Grow

01.I thank myself (for all of me)

02.アイライ (Let It Grow Ver.)

03.Chaotic世界

04.夏の落とし物 (Let It Grow Ver.)

05.大都会とアゲハ

06.mom

07.雪の銀河

08.きっと上手くいくよ

09.悲しみの空の果て

10.群青日記

11.VSプライドモンスター

12.Crybaby Fly!

13.ラララさよなら永遠に

14.光の風になって

各種ストリーミングサービス/ダウンロード販売

CD:2024年11月8日(金)物販販売にてスタート。

*ライブ会場及び一部店舗、ECサイトにて販売

価格:\2,500(税込)

リリース情報

配信シングル「群青日記」





※ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『マイダイアリー』挿入歌

URL:https://a-sketch-inc.lnk.to/Yamato_Mori_Gunjou_Nikki

ライブ・イベント情報

<森 大翔 3rd TOUR>

2024年11月8日(金)@大阪・梅田 CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

2024年11月20日(水)@東京・渋谷 CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

2024年11月30日(土)@愛知・名古屋 SPADE BOX 開場16:15 / 開演17:00

前売り\4,500(D別)

前売り学割\3,500(D別)

*公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。

*ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額¥1,000をお支払いいただきます。

一般発売

ぴあ https://w.pia.jp/t/moriyamato-tour2024/

イープラス https://eplus.jp/moriyamato/

ローソン https://l-tike.com/yamato-mori/

関連リンク

◆森 大翔 オフィシャルサイト

◆X

◆YouTube Channel

◆TikTok

――過去に森さんが受けたインタビューをいろいろと読んだのですが、短期間でどんどんやりたいことも増えて、心境にも変化が出るタイプの方だと感じまして。森 大翔:本当にそうなんです(笑)。「成長したい」という気持ちがもともと強くて。――アルバムのタイトルの『Let It Grow』なんて、まさにそれを物語っています。森 大翔:音楽がとっても大好きだからいろんなことに挑戦してみたいし、今の自分に満足できない感覚が常にあるんです。ギターで音楽を始めて、歌うようになって、作曲するようになって、そのたびにいろんな壁にぶつかって「どうやったらこれを打ち壊せるだろう?」と考えるんです。だから前の自分への執着みたいなものは、あんまりないかもしれないです。――そういう背景があるから、森さんにとって「成長すること」と「幅広く挑戦すること」がイコールなのかもしれないですね。森 大翔:若いうちは「可能性をどれだけ広げるか」が大事だと思っていて。今作のアレンジをすべて自分で考えたり、自分でプログラミングしたのも、将来を考えると絶対に全部自分でできたほうがいいなと思ったからなんです。あと、ちゃんと“自分の音”を確立させたかった。やっぱり自分でやったことはちゃんと自分の血肉になるし、自分が納得できるまで突き詰めるから理解が深まるし、自分で作った音には自分が出ると思うんですよね。それを続けることで成長過程も見えるし、自分が納得しながらクオリティの高いものを作っていける気がしたんです。――その芽は確実に『Let It Grow』に出ていると思います。森さんの曲は、すべてに等しく愛情が込められているんですよね。作詞家として、作曲家として、ボーカリストとして、ギタリストとして、アレンジャーとして、それぞれの森さんが同じ熱量を持っている。森 大翔:ああ、うれしいです。全部100%の力を注ぐように心がけていて。というのも、すべての熱量とクオリティがピタッと揃ったときに起こる音楽のミラクルがあると思っているんです。THE BOOMさんの「風になりたい」なんてまさに、僕のなかのゴッドなんですよね。「風になりたい」という言葉、流れている音楽、歌声がピタッとハマっていて、聴いていて本当に幸せで豊かな気持ちになる。僕は豊かさと純粋さが重なる瞬間にすごく感動するし、救われるんですよね。そこで日頃自分が抱えている弱さや不安、悩みにポジティブを見出せるようになるんです。それは何かひとつが卓越している状態では感じられない豊かさや感動のような気がしていて。――森さんが音楽を聴いて感じるものを、ご自身も音楽で表現したいということですね。森 大翔:普段僕が感じていることを音だけでなく言葉でもちゃんと書いて、伝わるものにしたいと思っています。日本は言葉を大切にする文化があるので、曲のなかで聴いている人の印象をいちばん引っ張るものは歌詞だと思っていて。僕はほとんどの場合、曲と仮歌を先に作って最後に歌詞を書くので、今回のアルバムでは「この曲にはどんなメッセージを乗せたらいいかな」「この曲が言いたいことは何かな」とじっくり考えながら、“前向き”をテーマに自分の伝えたいメッセージを書くことを意識しました。――確かに今作に至るまでのデジタルシングルを聴いていても、ポップスとしての強度が上がっていると感じます。森 大翔:ポップ性は大切にしています。ギターしか弾いていなかった自分が歌い始めたのは、もっといろいろな人に聴いてもらいたい、いろいろな人に開いたものを作りたいと思ったからなんです。そのうえで楽曲の人懐こさや口ずさめるメロディーはすごく大切な気がしていて。歌詞とメロディが一体となることの可能性をすごく感じているというか。いろんな人とつながるために選んでいます。――その「いろんな人に聴いてもらいたい」「開いたものを作りたい」」という欲求が生まれた理由はなんなのでしょう?森 大翔:やっぱりステージに立つようになったからだと思います。お客さんを目の前にして、ステージに立つ人間として、エンターテイナーとして、自分の弱いところは切り離してステージに立ちたい、覚悟を決めてステージに上がらないといけないと強く思うようになったんです。もしかしたらそこには、自分の弱さや寂しさ、認めてもらいたいという欲求もあるのかもしれないけど、最終的に行き着くところはそこではなくて。「聴いてくれた人の助けになりたい」はおこがましいかもしれないし、「救う」という言葉も簡単に使えないけれど……。皆さんの日常や日々の彩りだったり、何か良い思い出になれたらいいなと思っています。――だからこそテーマが「前向き」になったのかもしれないですね。森 大翔:そうですね。聴いてくれる人だけでなく、弱い部分を持った自分自身も救う気持ちで、前向きな曲や歌詞を書いているので。だから曲を作るときは、普段の自分をステージの上から見ているような気持ちで書いています。ステージに立つ人間としてメッセージを伝えなきゃいけないという義務感もあるので、胸を張っていかなきゃと思っています。でもただメッセージを歌う人じゃなく、ギターやアレンジ、歌、メロディも全力を出して、そのメッセージを豊かなかたちで表現したいんです。――おっしゃる通りで、『Let It Grow』は歌詞のメッセージは強固で、サウンド面は非常にカラフルで自由なアルバムだと思います。森 大翔:「こういうことはやりたくない」「こうであってほしい」みたいな考え方が今のところはなくて。もともとサブスクでいろいろなジャンルやいろいろな年代の音楽を聴いて育ってきたので、「これが今の時代の音楽の正解だ」みたいな考え方を持っていないんですよね。かっこ良ければいいという価値観のもと作っています。――森さんの思う「かっこ良いもの」とは、具体的にどういうものでしょう?森 大翔:常に考えていることは、自分にとっていちばんの相棒でありアイデンティティであるギターが輝ける楽曲はなんだろう?ということです。「大都会とアゲハ」でラテンを混ぜてみたのも、その一環で。僕が生まれてくる前から続いてきたいろんな音楽の中から、ギターも自分も活きる音はどんなものなのかを探しています。――ギターというとロックのイメージが強いですが、実際は昔からいろんな音楽に使われていますものね。種類が豊富なだけでなく、テクニックやエフェクターで音色も変わりますし。森 大翔:楽器界の王者はピアノであると言われることも多いし、もちろんピアノも素敵な楽器なんですけど、僕にとってギターは一音に込められる感情がすごく分厚い楽器なんですよね。そういう意味では人間に近いような気がするんです。ピッチも完璧じゃないし。――ギターはライヴで3、4曲弾いたらチューニングしなきゃいけないし。森 大翔:そうなんですよね。弦を押さえる強さで出る音質も変わるし、ピアノとは違う側面で繊細な楽器だと思います。人間みたいな不完全さがある。だからギターは「歌っている」と言われることが多いとも思っているし、歌っぽくなれるのもすごく気に入ってるポイントです。歌うようなギターのアプローチは今の時代に少ないかもしれないけど、もちろん僕と同世代や10代の人たちにも聴いてもらいたいので、いろんな時代のテイストをどうやって1曲に集約させるかはかなり考えています。――「大都会とアゲハ」はそのバランスが絶妙ですよね。ラップが入っていて今っぽさもありますし、様々な時代とジャンルをブレンドするという挑戦の象徴のような曲だと思います。森 大翔:お気に入りの曲です(笑)。「泣きのメロディを弾いたギターと相性のいい音楽はなんだろう?」と考えて、ラテンに行きつきました。もともと70年代くらいの、ちょっとラテンが入ってきた頃の日本の歌謡曲がすごく好きで。あとギターを始める前、ポルノグラフィティが大好きだったんです。その後にビートがあったほうがいいなと思って、自然な流れでラップを乗せました。――「きっと上手くいくよ」は、ピースフルな踊れるミディアムナンバーだなという印象もありましたが?森 大翔:仮タイトルがジョンメイヤーからとって「ジョン」でした(笑)。ジョンっぽいギターをライヴでやりたくて作り始めて、敢えて荒々しく弾いてみたり、ブルージーな感じやめちゃくちゃ長いアウトロを入れてみた結果、全然違うものになりました。自分の感覚を大事にしつつ、同時に頭でバランスを考えながら曲作りをすることが多いです。――森さんの音楽がこれだけ自由に時代やジャンルを飛び越えているのは、音楽に対する純度の高さと、冷静に見極める力があるから実現できるのかもしれませんね。ただ疑問なんですが、なぜおひとりでこれだけ多彩なことができるんですか?森 大翔:それはたくさん時間を使っているからです(笑)。やりたいと思ってももちろん最初からできるわけではないので、1日のうちで自分が集中できる時間を把握して、そのなかでどうするかを考えて、自分が納得できるところまでじっくり取り組んで……。音楽のオイシイところを聞き取る耳は持っているかなとは思うけど、自分のことを器用だと思ったことはまったくなくて。いつももがきながらファイヤー!というか(笑)。火を噴きながら立ち向かってます。――そのメンタリティは、お書きになる歌詞と通ずるものがありますね。森 大翔:今回のアルバムは「I thank myself (for all of me)」みたいな、自分自身との戦いを書いた曲がすごく多いですね。ほんと、今僕は戦いの時期だと思っていて。楽しいから音楽を始めて、いろいろなことに挑戦してみると次から次へと壁が立ちはだかって、楽しいだけではできないこともたくさんあって……。でもそれをできるようにならないといけない時期だなとは思っていて。やっぱり変化って、そんなに簡単にできることじゃないと思うんです。――そうですね。森 大翔:でもこの先も生きていくとなると、変わらないといけない瞬間は誰しも絶対あって。いま自分がそういうところにいるからこそ、同じように戦っている人に音楽で寄り添えたらなという思いはありますね。――また、森さんはバラードにも力を入れていますよね。それにはどのような思いがおありなのでしょうか。森 大翔:ギターを始める前の最初の音楽体験がコブクロなので、バラード育ちなんです。ポルノグラフィティにもとても素敵なバラードがあって、ピアノ伴奏と歌で構成される合唱曲もすごく好きなんです。メロディ、言葉、聴く人、歌う人が一気に近づけるし、いちばん歌う人の人間味が出てくるというか、歌う人の美しさを感じられると思うんですよね。聴いていると自然と「歌いたいな」という気持ちが芽生えてくるし、歌うとなると自分のすべてを歌としてさらけ出せると感じます。――バラードの歌詞は、広い視点で書いてらっしゃるものが多い印象がありました。ドラマの書き下ろしタイアップ曲「群青日記」はその代表格と言える位置づけになりそうですし、ここまで《ひとりじゃないんだよ》とストレートに言い切った曲、今の時代には珍しい気もします。森 大翔:もともと僕が「0か100かの男」みたいなところがあるのでそうなります(笑)。「孤独」は自分の人生のテーマで、僕は「自分はひとりぼっちだな」とめちゃくちゃ悲しくなるときも、「自分はひとりじゃないんだな」と途轍もない幸せを感じられるときもあって、その間を行ったり来たりしながら生きている感覚があるんです。音楽はどちらも肯定してくれるので、そのなかで気付いたあたたかいもの、大切にしたい思い出を歌っていますね。ドラマのプロデューサーから「登場人物みんなの大学生活に寄り添える内容にしてほしい」とオファーをいただいて、僕もドラマの登場人物たちと同じ年齢なので、自分もひとりの主人公だと思って書いていきました。――逆に「光の風になって」はこれまでのバラードとちょっとテイストが違いますよね。《永遠の愛》や《光の風》など、印象的な独特のワードも多いので、森さんにとって重要な楽曲のひとつなのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。森 大翔:「光の風になって」は初めて言葉が先に出てきた曲なんです。この言葉をどうしようかを考えて作っていきました。“光の風”は自分自身を表していて、大切な瞬間に吹いているものだと思っているんです。今の自分を作っているのは思い出だけど、思い出は過去のものだから自分から離れていくものだとも思うんですよね。それに対して僕はずっと悲しくて、寂しくなることが多くて。――思い出の実体が消えてしまう感覚というか。森 大翔:あの場所で友達と遊んだけどそれを証明するものは何も残ってなかったり、お祭りが終わるとあの景色は跡形もなく消えちゃったり。でもそこに光の風が吹いていると考えると、僕は救われるんです。その場所からなくなっても、自分がこの地球からいなくなっても、自分があの場所で誰と過ごしたという事実は変わらなくて、それは光の風がずっと吹いている、残り続けているということだと思うんです。なくなったとしても、目に見えなかったとしても、ずっと残っている。そう考えるとあたたかい気持ちになるんですよね。――森さんは前を見据えながら様々な活動をすると同時に、思い出を大切にしているんですね。森 大翔:高校進学のタイミングで地元の北海道・羅臼を離れて札幌で暮らして、2022年に上京したんですけど、地元を離れてからずっと、地元での体験はとても素晴らしいものだったんだな、あたたかいものに触れてたんだなと感じるんです。だから羅臼を離れてから、行き場のない寂しさをひとりで抱えながら生きているような感覚があって。――今もですか?森 大翔:やっぱり寂しさは、熱中するものがあると紛れますよね。東京は時間が流れる速度が速すぎて、その寂しさが消えていた時間がすごく多いです。本当にせわしなくて、1日があっという間に過ぎ去っていくから、羅臼で過ごしたゆったりとした時間の流れを癒しとして求めているところもあるのかもしれない。暮らしや人との関わりは、本来はもっとゆっくりしているものだとも思うんです。でも東京は人との出会いや関わりがすごく多くて、そのなかで大切なものを感じたんですよね。自分の根っこになっている羅臼で過ごした時間と、東京で感じた気持ちが合わさって「光の風になって」ができたのかなと思っています。――森さんの21年の人生が集約された曲なのかもしれないですね。森 大翔:いろんな人にそれぞれの故郷があって、そこにゆっくり流れている思い出みたいなものがあって。他人にとってはまったく意味のないものでも、その人にとっては本当に大切で価値のある時間ってあると思うんです。そこに思いを寄せた曲でもあるし、聴いてくださった方々がそれを思い出せるような曲にしたかったんですよね。――森さんは人生経験を重ねれば重ねるほど、いろんなタイプの曲が生まれていくんだろうなと思います。2024年11月に開催される東名阪ツアーで育まれるものも多いのではないでしょうか。森 大翔:そうですね。また新しく生まれ変わった森 大翔の音楽とステージングを見せられたらと思っています。もともとライヴを想定して音楽を作っているんですけど、今回の曲にビートを取り入れたのは、ステージの上で自分もビートに乗って動いてみたかったからなんです。お客さんも乗れるものになっていると思うので、ライヴで完成するアルバムだなとも思っているんですよね。――まだまだ、森 大翔の変化は止まりそうにありませんね。森 大翔:だからこれからが楽しみですね。アルバムを完成させて、まだまだこんなもんじゃないなという良い意味での満足できない感じはあるんです。日頃から音楽をいっぱい聴いているのでインスピレーションをもらいつつ、「これとこれを混ぜたらかっこ良いんじゃないか?」みたいなアイデアもあるし、ちゃんと言葉も磨いていきたいですね。取材・文:沖さやこ◆インタビュー(1)へ戻る