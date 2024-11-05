ÅÁÅý¤Î¡Ö¶ú³Á¡×ºî¤êºÇÀ¹´ü¡¡ÏÂ²Î»³¡¢¤«¤Ä¤é¤®Ä®
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¤«¤Ä¤é¤®Ä®¤Î»Í¶¿ÃÏ¶è¤Ç¡¢Àµ·îÍÑ¤Î±ïµ¯Êª¤Ç¤¢¤ë¶ú³Áºî¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÇÀ²È¤Î¸®Àè¤Î´³¤·¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î³Á¤¬´ö½Å¤Ë¤âÏ¢¤Ê¤ê¡¢»³¤¢¤¤¤ÎÎ¤¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¡£12·î20Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¤Î»Ô¾ì¤Ø½Ð²Ù¡¢¼ç¤Ë´ØÀ¾ÊýÌÌ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ÃÏ¶è¤ÏÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶ú³Á¤ÎÎ¤¡×¡£Ìó400Ç¯Á°¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤¬Âçºä¾ë¤ÇÀµ·î¤Î¶ÀÌß¤Ë¶ú³Á¤ò¶¡¤¨¤¿¤Î¤¬µ¯¸»¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸½ºßÌó50¸®¤ÎÇÀ²È¤¬À¸»º¤¹¤ë¡£³Á¤ÎÈé¤òµ¡³£¤Ç¤à¤¡¢Ä¹¤µÌó50¥»¥ó¥Á¤ÎÃÝ¶ú¤Ë10¸Ä¤º¤ÄÄÌ¤·¤¿¸å¡¢ÊÔ¤ß¾å¤²¤Æ¤Ä¤ë¤¹¡£
¡¡10¸Ä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ë¤³¤Ë¤³¡Ê2¸Ä2¸Ä¡ËÃç¤à¤Ä¡ÊÏ»¤Ä¡Ë¤Þ¤¸¤¯¡×¤È²ÈÄí±ßËþ¡¢Ä¹¼÷¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡¡