東京ディズニーリゾートでは、2025年1月1日(水)から1月13日(月)までの間、お正月のスペシャルイベントを開催!

東京ディズニーリゾートのお正月2025

東京ディズニーランド®と東京ディズニーシー®では、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、和服姿で新年のご挨拶をする「ニューイヤーズ・グリーティング」を実施します。

また、パークのエントランスには門松のデコレーションが施されるほか、「雅で華やかなお正月」をテーマにしたスペシャルグッズやお正月らしいメニューを販売します。

そして、ディズニーホテルではお正月らしい祝祭感のあるスペシャルメニューを、ディズニーリゾートラインではミッキーマウスとミニーマウスのデザインと、ミッキーマウスをイメージしただるまがデザインされた2種類のフリーきっぷを販売します。

東京ディズニーランド「ニューイヤーズ・グリーティング」

公演場所:パレードルート

公演回数:1日1回

公演時間:約25分

出演者数:20人

2025年1月1日(水)から1月13日(月)までの間、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、お正月ならではの装飾が施された華やかなフロートなどに乗って、新年の始まりをお祝いします。

※プログラムは天候等の状況により、内容が変更または中止になる場合がございます。

東京ディズニーシー「ニューイヤーズ・グリーティング」

公演場所:メディテレーニアンハーバー

公演回数:1日2回

公演時間:約10分

出演者数:7人

2025年1月1日(水)から1月13日(月)までの間、お正月ならではの装飾が施された華やかな船に乗って、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがゲストの皆さまに新年のご挨拶をします。

※プログラムは天候等の状況により、内容が変更または中止になる場合がございます。

カード

12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの間、パーク内ではキャストがゲストの皆さまに“だるま”が描かれた「カード」をお渡しします。

新年の夢や2025年に叶えたい目標を書いて持ち歩けば、いつでも見返して新年の志を思い出すことができます。

デコレーション

12月28日(土)より、東京ディズニーランドのワールドバザールの入口では和服姿のミッキーマウスが描かれた門松が設置され、ゲストをお出迎え。

また、東京ディズニーシーのミラコスタ通りの入口にもミッキーマウスとミニーマウスが描かれた門松が設置され、お正月の雰囲気を感じることができます。

スペシャルグッズ

ぬいぐるみバッジ各2,500円/カンバッジ500円/ピンバッジ1,200円/きんちゃく900円

2つのパークでは12月2日(月)より、お正月を感じられるグッズを販売します。

新年の幕開けにふさわしい雅やかな和服姿をしたミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみバッジや、カンバッジやピンバッジなど、カバンなどにつけて楽しめるグッズが登場します。

フィギュア各1,500円/しめ飾り4,000円/お椀1,300円/箸セット2,400円/お盆2,000円/おせんべい&おこし1,700円/チョコレート1,000円

加えて、ミッキーマウス、ミニーマウス、ヘビのカーをイメージして“だるま”の姿に描いたお椀や箸セット、しめ飾りなども販売するほか、

だるまスウィーツ(4個入り)1,500円

「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」からミッキーマウスとミニーマウスをイメージした“だるま”のデザインの和風スウィーツが登場します。

ぬいぐるみ各3,400円

また、2025年の干支のヘビをテーマにしたディズニーの仲間たちのぬいぐるみやぬいぐるみバッジを11月14日(木)から販売します。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。

また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

※「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクションだるまスウィーツ」は東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに当日入園したパークチケットをお持ちの方が、東京ディズニーリゾート・アプリ限定でご購入いただけ

ます。また、商品は冷凍便での配送となります。

スペシャルメニュー

きなこムース&ミルクゼリー550円/スーベニアカップ付きはプラス650円

和服姿のミッキーマウスとミニーマウスが描かれた湯呑み形のスーベニアカップ付きデザートを、12月26日(木)より東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」、東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」で販売します。

優しい甘さのミルクゼリーときなこのムースに白玉とみたらしの餡が添えられた、和を感じていただけるデザートです。

「れすとらん北齋」雑煮椀お食事にセットの味噌汁からプラス400円で変更できます

また、2025年1月1日(水)から1月5日(日)の期間限定で、雑煮椀を販売します。

東京ディズニーランドの「れすとらん北齋」では、柚子の爽やかな香りが漂うすまし仕立ての雑煮椀をご用意します。

「レストラン櫻」雑煮椀お食事にセットの味噌汁からプラス700円で変更できます

東京ディズニーシーの「レストラン櫻」では、鴨のつみれが入った雑煮椀が楽しめます。

桜を模した麩と焼き餅は別添えで提供され、見た目にも華やかな一品です。

どちらのお店でもお食事膳の味噌汁を雑煮椀に変更することができます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

ディズニーホテル

東京ディズニーランド®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®、ディズニーアンバサダー®ホテルのレストランやラウンジでは、12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの間、年末年始ならではの華やかなスペシャルメニューやスペシャルドリンクが登場します。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」(創作料理)のディナーコース「イヤーエンド&ニューイヤースタイリッシュカンナ」では、前菜に黒豆や数の子などのおせちの要素をとり入れ、お正月の雰囲気を演出します。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」(カリフォルニア料理レストラン)では、選べる前菜とお肉料理、和の要素として、きなこと抹茶を使用したデザートをお召し上がりいただける「イヤーエンド&ニューイヤーエンパイア・グリル・ディナー」を提供するほか、客室でもゆったりと迎春を楽しめるテイクアウトメニュー「イヤーエンド&ニューイヤーディナーセット」などをご用意します。

※エンパイア・グリル「イヤーエンド&ニューイヤーディナーセット」のご注文は、ディズニーアンバサダーホテルに

※メニューの内容は、予告なく変更になる場合がありますご宿泊の方限定となります。ご滞在中の客室内でお召し上がりください。12月31日(火)は提供除外日です。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、2025年の始まりを日の出とともに迎えるミッキーマウスとミニーマウスのほか、ミッキーマウスをイメージしただるまがデザインされた2種類のフリーきっぷを、各駅の自動券売機で販売します。※在庫状況により、売り切れ次第販売終了となる場合があります。

