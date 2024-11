シュシュは、写真データから簡単に制作できるフォトブック作成サービスを2024年11月5日に開始します。

シュシュ「フォトブック作成サービス」

提供開始日: 2024年11月5日

料金 : ・ソフトカバー1冊 2,750円(税込・送料込)

・ソフトカバー3冊セット 6,930円(税込・送料込)

・ハードカバー1冊 6,600円(税込・送料込)

・ハードカバー3冊セット 15,730円(税込・送料込)

詳細URL : https://kitto.wedding/photobook/

シュシュは、写真データから簡単に制作できるフォトブック作成サービスを2024年11月5日に開始。

これまでフォトブックを作成するためには、写真を集めたり、ブック用にレイアウトして入稿するなど、新郎新婦にとって非常に大変な作業が必要でした。

そこでこのサービスでは、プロフィールムービー作成用に入力した写真や文章データからそのままフォトブックを作成することで編集作業を不要とし、新郎新婦にとって、結婚準備作業を軽減出来ます。

手間のかかる編集作業を省き、より手軽にご両家への感謝を伝えられるアイテムとして、節約志向や時間に追われるカップルにも最適です。

【特徴】

■ブック用の編集作業が不要

プロフィールムービーで用いたデータを基に、新たな手間をかけずにフォトブックが作成できます。

何度でも無料で原稿の試作が可能です。

kitto(キット)フォトブック2

■コストパフォーマンスに優れた価格設定

ソフトカバーは1冊2,750円から、ハードカバーは1冊6,600円というお手頃な価格で提供。

複数冊のセット購入も可能です。

kitto(キット)フォトブック4

■シンプルで時間を経ても色褪せないデザイン

末永く愛されるクリーンで見やすいデザインを採用。

どの世代にも受け入れられるフォトブックを実現しました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 写真や文章データからそのままフォトブックに!シュシュ「フォトブック作成サービス」 appeared first on Dtimes.