ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「ムーミン」デザインの「かけるだけゴミ袋ホルダー」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」かけるだけゴミ袋ホルダー

価格:各4,990円(税込)

種類:2種(ムーミン、ムーミン(総柄))

使用時サイズ:約22×33×55(高さ)cm

対応袋サイズ:30〜45L用ポリ袋

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミン」デザインの「かけるだけゴミ袋ホルダー」がベルメゾンから登場。

ゴミ袋をかけるだけで、ゴミ入れに利用できる便利グッズです。

30〜45リットル用のゴミ袋を掛けて、フタをするだけのシンプル設計。

省スペースにすっきり設置できるので、場所をとりません。

また、2柄を並べれば目印にもなって分別もスムーズに行えます。

フタは開けたまま固定することも可能。

フタを外せばそのまま捨てられてるので、とても便利です☆

ムーミン

ゴミに埋もれて、困り顔の「ムーミン」

思わず笑みがこぼれてしまいそうな、ゴミ箱にぴったりのデザインです。

ムーミン/総柄

フタ一面に「ムーミン」や植物が描かれた華やかなデザイン。

繊細なボタニカル柄のプリントで、控えめな色合いはインテリアにもマッチします。

「リトルミイ」がさりげなく描かれているのにも注目です。

2柄並べてもかわいい「ムーミン」の便利グッズ。

「ムーミン」デザインのかけるだけゴミ袋ホルダーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

