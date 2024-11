ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)のクリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』(11月20日〜来年1月5日)開幕を前に、きょう5日から一部物販などが先行スタートした。『NO LIMIT! クリスマス』では、冬を彩るシンボルツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」がきらめく中、クリスマス・ライブショー「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」がパワーアップ。現在のツリーは見納めとなる。

また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリア開業10周年のフィナーレとして「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」と「ホリデー・フロッグ・クワイア」が5年ぶりに復活する。アトラクションでは、KOMOREBI×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドのコラボが5日から始まった。物販では、ニューヨーク・エリアの「ユニバーサル・マーケット」が「NO LIMIT! クリスマス・マーケット 〜レッツ・パーティ!〜」 にガラッと変わり、先行オープン。イルミネーション装飾の下、パークならではの限定フードの食べ歩きや、ゲームコーナーなどで盛り上がれる。同マーケットには、限定フード3種が初登場。「Let's Party(レッツ・パーティ)!クリスマス・ケーキチュリトス 〜ベリー・ストロベリー〜」、「Cheers(チアーズ)!フライドチキン・コーン 〜タルタル&マッシュポテト〜」、「Say Cheese(セイ チーズ)!チーズフォンデュ・ドッグ 〜キャラメル&メルティバター〜」がそろう。限定グッズでは、カチューシャはクリスマス衣装のハローキティが乗ったもふもふとデザインに。ぬいぐるみも、キティがクリスマスのコスチュームをまとう。セサミストリートのミニタオルセット(2枚)や、スヌーピー&チャーリー・ブラウンのペアチャームもおすすめ。「ハリー・ポッター」エリアには、美しい雪景色がデザインされた新作マグカップや昨年大人気だったクッションなどがラインナップされる。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL EJ4102202(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.