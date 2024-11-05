¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¸ÞÏº´ÝÊâ»á¤¬Ë¡¿ÍÀßÎ©¡¡ÍèÇ¯11·î¤ËÈØÅÄ»Ô¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¤Ø
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ÞÏº´ÝÊâ»á¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£5Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¼«¤éÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖFuture¡¡Innovation¡¡Lab¡×¤ÎÀßÎ©²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÍèÇ¯11·î8¡¢9Æü¤ËÉÍ¾¾¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈØÅÄ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÏÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎEXILE¡¦AKIRA¡Ê43¡Ë¤âÍý»ö¤òÌ³¤á¡¢1Ç¯¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¢±¿±Ä¤ò¶¨Æ±¤·¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÞÏº´Ý»á¤ÏÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢ÁáÂçÂ´¶È¸å¤Î08Ç¯4·î¤ËÈØÅÄ»Ô¤ËÎý½¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ØÆþÃÄ¡£³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ü¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢·ÒÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÎÀÅ²¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥Ö¥º¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCRO¡Ë¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¸ÞÏº´Ý»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈØÅÄ»Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ÒÃÄË¡¿ÍÀßÎ©¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Ï1Ç¯¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ®¸ù¤ËÁ´ÀºÎÏ¤òÃí¤°¹Í¤¨¡£ÀÅ²¬¤ÎCRO»þÂå¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â¸½¡£Åö½é¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëAKIRA¤â¡ÖÈØÅÄ»Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊúÉé¡£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä´ë²è¤Ê¤É¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÄ´À°Ãæ¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¡£ÈØÅÄ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Ë¤ÏÀÅ²¬¤¤¤ï¤¿PRÂç»È¤Î°Ñ¾ü¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¸ÞÏº´Ý»á¤¬Âç»È¤Ë½¢Ç¤¡£ÁðÃÏÇî¾¼»ÔÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤ÈÌ¾»É¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£PRÂç»È¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£