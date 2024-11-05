明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨

１６：００ 独・製造業新規受注

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ニッスイ<1332>，グリコ<2206>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，コカＢＪＨ<2579>，キッコマン<2801>，ハウス食Ｇ<2810>，ダイワボＨＤ<3107>，太陽ＨＤ<4626>，ＪＦＥ<5411>，ダイキン<6367>，ミネベア<6479>，オムロン<6645>，ＧＳユアサ<6674>，シスメックス<6869>，ウシオ電<6925>，ＩＨＩ<7013>，西日本ＦＨ<7189>，トヨタ<7203>，ホンダ<7267>，ヤマハ発<7272>，ネットワン<7518>，伊藤忠<8001>，長瀬産<8012>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ケーズＨＤ<8282>，みずほリース<8425>，東武<9001>，京王<9008>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，スカパーＪ<9412>，ＮＴＴデータ<9613>，ニトリＨＤ<9843>ほか



出所：MINKABU PRESS