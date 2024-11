◆「NO LIMIT! パーティ・ツリー」今シーズンでラスト

【女子旅プレス=2024/11/05】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パークの冬を彩ってきた30m超えの壮大なクリスマスツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」が今年でフィナーレを迎える。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの冬、クリスマスイベント「NO LIMIT! クリスマス」を、2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で開催。

◆クリスマスが待ちきれない!この冬のパークの楽しみ方

■NO LIMIT! クリスマス概要

パークの冬のシンボルとして、圧倒的な煌めきでゲストの気持ちをつつんできた「NO LIMIT! パーティ・ツリー」が、この冬で見納めとなることが決定。エネルギッシュで壮麗なイルミネーションと空に昇るかのように輝くドレープ装飾、そして大粒のダイヤモンドシェイプ・オーナメントが特徴的な同ツリーは、太陽の光が反射しキラキラと輝く昼も、クリスマス・ソングとともに大胆に変化するイルミネーションが刺激的に輝く夜も、ゲストに元気を届けてくれる。この冬のパークは、クリスマス衣装のパークの仲間たちに出会えるグリーティングや、ウィンター・ソングのストリート・ショーなど、子どもから大人まで満喫できる昼だけのエンターテイメントが盛りだくさん。綺麗に輝くイルミネーション装飾のクリスマス・マーケットの食べ歩きフードや、ゲームコーナーも見逃せない。人気のコースター「ハリウッド・ドリー ム・ザ・ライド」には、オルタナティブヒップホップユニットのKOMOREBIがパークのクリスマスのために書き下ろした新曲『BUCHI AGAIN (Christmas Mix)』が期間限定で搭載。「ぶっとべ〜」と、思わず口ずさんでしまうリリックと、クールなラップ、ホリデーシーズンらしいハッピーなサウンドがジェットコースターの浮遊感とシンクロすると、クリスマス気分が最高に“アガる”瞬間を体感できる。日没後には、ビビットなイルミネーションで輝く「NO LIMIT! パーティ・ツリー」の前で、クリスマス・ライブショー「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」を開催。派手に光り輝くDJエレクトリック・フロスティたちと、ノリノリのクリスマス・ソングにのって踊ってはしゃいで、新登場のフォトタイムでは、パークの仲間たちを写真で残すことも。さらに、エリア開業10周年を迎えたウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターでは、5年ぶりに復活する夜のキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」を開催。美しい冬の魔法でホグワーツ城が輝く、圧倒的な感動を届けてくれる。(女子旅プレス/modelpress編集部)期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros.Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios.All rights reserved.【Not Sponsored 記事】