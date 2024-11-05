これからの予定【経済指標】
【スイス】
雇用統計（10月）15:45
予想 2.5% 前回 2.5%（失業率（季調前）)
予想 2.6% 前回 2.6%（失業率（季調済）)
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（9月）16:45
予想 -0.7% 前回 1.4%（前月比)
フランス財政収支（9月）16:45
予想 N/A 前回 -1719.0億ユーロ
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想 51.8 前回 51.8
【カナダ】
国際商品貿易（9月）22:30
予想 N/A 前回 -11.0億カナダドル
【米国】
貿易収支（9月）22:30
予想 -745.0億ドル 前回 -704.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想 55.3 前回 55.3（非製造業PMI・確報値)
予想 54.3 前回 54.3（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（10月）6日0:00
予想 53.6 前回 54.9
【NZ】
雇用統計（2024年 第3四半期）6日06:45
予想 5.0% 前回 4.6%（失業率)
予想 -0.5% 前回 0.4%（雇用者数増減（前期比）)
予想 0.1% 前回 0.6%（雇用者数増減（前年比）)
※予定は変更されることがあります。
雇用統計（10月）15:45
予想 2.5% 前回 2.5%（失業率（季調前）)
予想 2.6% 前回 2.6%（失業率（季調済）)
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（9月）16:45
予想 -0.7% 前回 1.4%（前月比)
フランス財政収支（9月）16:45
予想 N/A 前回 -1719.0億ユーロ
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想 51.8 前回 51.8
【カナダ】
国際商品貿易（9月）22:30
予想 N/A 前回 -11.0億カナダドル
【米国】
貿易収支（9月）22:30
予想 -745.0億ドル 前回 -704.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想 55.3 前回 55.3（非製造業PMI・確報値)
予想 54.3 前回 54.3（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（10月）6日0:00
予想 53.6 前回 54.9
【NZ】
雇用統計（2024年 第3四半期）6日06:45
予想 5.0% 前回 4.6%（失業率)
予想 -0.5% 前回 0.4%（雇用者数増減（前期比）)
予想 0.1% 前回 0.6%（雇用者数増減（前年比）)
※予定は変更されることがあります。