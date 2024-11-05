【スイス】

雇用統計（10月）15:45

予想 2.5% 前回 2.5%（失業率（季調前）)

予想 2.6% 前回 2.6%（失業率（季調済）)



【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（9月）16:45

予想 -0.7% 前回 1.4%（前月比)



フランス財政収支（9月）16:45

予想 N/A 前回 -1719.0億ユーロ



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30

予想 51.8 前回 51.8



【カナダ】

国際商品貿易（9月）22:30

予想 N/A 前回 -11.0億カナダドル



【米国】

貿易収支（9月）22:30

予想 -745.0億ドル 前回 -704.0億ドル



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45

予想 55.3 前回 55.3（非製造業PMI・確報値)

予想 54.3 前回 54.3（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（10月）6日0:00

予想 53.6 前回 54.9



【NZ】

雇用統計（2024年 第3四半期）6日06:45

予想 5.0% 前回 4.6%（失業率)

予想 -0.5% 前回 0.4%（雇用者数増減（前期比）)

予想 0.1% 前回 0.6%（雇用者数増減（前年比）)



※予定は変更されることがあります。

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