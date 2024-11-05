【スイス】
雇用統計（10月）15:45
予想　2.5%　前回　2.5%（失業率（季調前）)
予想　2.6%　前回　2.6%（失業率（季調済）)

【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（9月）16:45
予想　-0.7%　前回　1.4%（前月比)

フランス財政収支（9月）16:45
予想　N/A　前回　-1719.0億ユーロ

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想　51.8　前回　51.8

【カナダ】
国際商品貿易（9月）22:30
予想　N/A　前回　-11.0億カナダドル

【米国】
貿易収支（9月）22:30
予想　-745.0億ドル　前回　-704.0億ドル

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想　55.3　前回　55.3（非製造業PMI・確報値)
予想　54.3　前回　54.3（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（10月）6日0:00
予想　53.6　前回　54.9

【NZ】
雇用統計（2024年 第3四半期）6日06:45
予想　5.0%　前回　4.6%（失業率)　
予想　-0.5%　前回　0.4%（雇用者数増減（前期比）)　
予想　0.1%　前回　0.6%（雇用者数増減（前年比）)

※予定は変更されることがあります。