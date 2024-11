タタタは、自社が提供する予約管理システム『予約管理システム部「山田太郎」』において、アルファノートが提供するクレジットカード決済機能と連携しました。

タタタ『予約管理システム部「山田太郎」』

タタタは、自社が提供する予約管理システム『予約管理システム部「山田太郎」』において、アルファノートが提供するクレジットカード決済機能と連携。

■連携によりできること

『予約管理システム部「山田太郎」』の契約クライアント様は決済代行会社の選択肢が増えることでより良い条件のもとクレジットカード決済機能の利用が可能になり、個人事業主や業種的に契約が難しいクライアント様においても、クレジットカード決済機能を利用いただける可能性が高くなります。

