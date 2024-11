海外投資に関する研究する企業、VACCINE中央協会を設立。

VACCINE中央協会

海外投資に関する研究する企業、合同会社VACCINE中央協会を設立しました。

海外の不動産投資・海外投資ファンドの調査・業者の特徴、違法性などを調査および研究しています。

■同社では、以下の4つを主軸事業としています。

【事業内容】

・海外投資の実態調査

・投資教育事業

・為替チャート分析

・損益レポートの作成

このサイトでは、海外投資の実態調査・公開をしていきますので、これから国内のみならず海外の投資を検討しているという方は、参考にしてください。

