北陸ご当地メニューとして人気の「ソースかつ丼」も！JR東海リテイリング・プラス「日本全国うまいもん巡り旅―北陸編―」

JR東海リテイリング・プラスは、2024年11月12日(火)より、日本全国うまいもん巡り旅―北陸編―を開催します。

開催期間 :2024年11月12日(火)〜2024年12月2日(月)

開催場所 :東京駅〜新大阪駅の「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」

「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」

「デリカステーション」等

※一部取扱いのない商品がある店舗もあります。

※オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも連動し

北陸商品の取扱いを行います。

展開商品数:全39アイテム ※オンラインショップのアイテム除く

JR東海リテイリング・プラスは、2024年11月12日(火)より、日本全国うまいもん巡り旅―北陸編―を開催。

「北海道フェア」「九州・沖縄フェア」に続く、3つ目の「ご当地フェア企画」となります。

日本全国からエリアを定め、そのエリアの“うまいもん”を駅弁を中心に取り揃えて身近な駅に届けます。

第1回となる今回の『北陸編』では、こだわりの食材・こだわりの味付けの駅弁を日にち・店舗限定で取り扱うほか、ご当地名物をイメージしたおにぎり・サンドイッチの販売を行います。

また、北陸で人気のお土産、スイーツ、お菓子など全39アイテム取り揃え、北陸の“うまいもん”をお届けします。

【主なトピックス】

●駅弁が日にち・店舗限定で登場!

こだわりの食材・こだわりの味付けの人気の駅弁が日にち・店舗限定で登場。

●北陸で大人気の6アイテムが限定販売!

北陸3県で大人気6アイテムが、フェア限定で登場します。

数量・店舗限定となります。

●北陸にちなんだ商品や、ご当地メニューのおにぎり・サンドイッチの販売

北陸のご当地メニューとしても人気の「ソースかつ丼」や「五郎島金時」を使用したおにぎりをはじめ、北陸にちなんだ商品が大集合します!

■ 北陸の“うまいもん”を楽しむ駅弁が日にち・店舗限定で登場!

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙にて記載

日本海に面した北陸ならではのこだわりの食材・こだわりの味付けの駅弁を日にち限定で届けられます!

※一部店舗ではフェア期間外でも販売している商品もあります。

《第1弾 11/15(金) 限定販売》

※一部店舗ではフェア期間外でも販売している商品もあります。

越前かにめし

〈福井〉

番匠本店

越前かにめし 1,480円

珍味として喜ばれるせいこがにの卵巣・みそをほぐして炊き込んだご飯の上に、かにの抜き身をトッピングしました。

手押し焼き鯖寿し

〈福井〉

越前水産

手押し焼き鯖寿し 1,260円

香ばしいふっくらと焼き上げた鯖を丹念に手押しで仕上げたこだわりの逸品です。

炙りのどぐろと炙りますの北陸御膳

〈敦賀〉

塩荘

炙りのどぐろと炙りますの北陸御膳 1,380円

人気ののどぐろと炙りますを塩荘秘伝のほのかに甘い寿司飯に敷き詰めました。

《第2弾 11/22(金) 限定販売》

日本海名産かにすし

〈金沢〉

高野商店

日本海名産かにすし 1,350円

秘伝のリンゴ酢でしめた日本海産紅ズワイガニの棒肉のみを使用した、30年以上続く伝統の押し寿司です。

源 ますのすし小丸

〈富山〉

源

源 ますのすし小丸 1,300円

「源のますのすし」の伝統の味・製法・形はそのままに、お求めやすく食べやすくなりました。

源 ぶりかまめし

〈富山〉

源

源 ぶりかまめし 1,350円

脂ののった鰤のかまを骨までやわらかく煮込み、源独自のタレにつけて焼き上げました。

■ 北陸で大人気の6アイテムが限定登場!

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙2にて記載

金澤文鳥 加賀棒茶味

〈石川〉

金澤文鳥 加賀棒茶味 1個入270円

上品に香る加賀棒茶と、香ばしいナッツのザクザク食感が楽しめる風味豊かな羊羹です。

加賀棒茶サンドクッキー

〈石川〉

加賀棒茶サンドクッキー 6個入950円

加賀棒茶ときな粉を使った“和パフェ”風のサンドクッキーです。

贈り物としても最適ですが、自分用としてもオススメです。

甘金丹

〈富山〉

甘金丹 1個入216円

きめ細かくしっとりとした極上の生地に、なめらかに炊き上げたカスタードクリーム。

幅広い年代から愛される越中富山の銘菓です。

しろえび紀行(恐竜デザインパッケージ)

〈富山〉

しろえび紀行(恐竜デザインパッケージ) 2枚×11袋入648円

富山米と富山湾の宝石「白えび」を使ってパリッとした食感に焼き上げた薄焼き塩味せんべいです。

福井県内2店舗限定の恐竜パッケージです!

五月ヶ瀬

〈福井〉

五月ヶ瀬 4枚入475円

福井県を代表する銘菓。

ピーナッツがふんだんに入った素朴な甘さの煎餅です。

熟練の職人により一枚一枚石窯で焼き上げています。

水ようかんサンドクッキー

〈福井〉

水ようかんサンドクッキー 6個入950円

福井を代表する水ようかんの老舗えがわ監修のサンドクッキーです。

■ 北陸のご当地メニューをおにぎり・サンドイッチで味わう

北陸のソウルフードや北陸の食材を使用したフェア期間限定のおにぎり・サンドイッチ・お弁当を販売します!

お近くのお店で北陸を身近に感じていただける商品をラインナップしました。

北陸のご当地メニューおにぎり・サンド1

(1)〈福井〉

米サンド(ソースかつ丼風) 330円

福井県のソウルフード「ソースかつ丼」を米サンドにしました。

(2)〈石川〉

米サンド(天丼風〜五郎島金時かき揚げ入り〜) 320円

五郎島金時入り野菜かき揚げ、とり天、茄子天を挟んだ米サンドです。

(3)〈石川〉

手巻おにぎり 鶏そぼろ味噌(とり野菜みそ使用) 175円

石川県で親しまれている「とり野菜みそ」を使用し、鶏むねミンチと白ネギを炒めました。

(4)〈福井〉

手巻おにぎり ふくいサーモンと野沢菜 185円

福井県のブランド魚「ふくいサーモン」と野沢菜を合わせた食感の良いおにぎりです。

北陸のご当地メニューおにぎり・サンド2

(5)〈富山〉

とろろ昆布おにぎり(昆布) 155円

富山県のソウルフードとろろ昆布を表面につけたおにぎりです。

中具にも昆布を使用した家庭的な味わいのおにぎりです。

(6)

かにおむすび(たけのこ入り) 250円

北陸地方の名産品「かに」をイメージして、蟹フレークと筍煮をトッピングしました。

(7)〈富山〉

イカづくし丼(富山県産 ホタルイカ入り) 395円

いかの青じそ和えといか明太、富山県産ホタルイカをトッピングしたイカづくし丼です。

(8)〈福井〉

福井名物ボルガライス風弁当 578円

福井名物ボルガライス風のお弁当です。

(9)〈石川〉

おいもサンド(五郎島金時使用) 340円

北陸名産品の一つであるサツマイモ「五郎島金時」を使用したスイーツサンド

■ 北陸のおすすめ商品(商品一例)

北陸のおすすめ商品1

(1)〈富山〉

カウヒー 200ml 145円

より美味しいカウヒーを作りたくて原料に脱脂粉乳ではなく生乳を使用しています。

コーヒーと生乳とのバランスがほどよく香りも楽しめることができ、濃厚でどこか懐かしい味の乳飲料です。

(2)〈福井〉

米粉のベイクドチーズケーキ(2個入り) 298円

有機米の玄米米粉と日本の産卵鶏の中でも6%しか存在しない純国産鶏もみじが産んだたまごで作ったこだわり素材のチーズケーキ。

白砂糖や保存料などは使わず、ひとつひとつ丁寧に作っています。

(3)〈石川〉※11/26発売

清水屋 生クリームぱん 五郎島金時 248円

柔らかさを追求したパン生地配合を、ふわふわな食感に焼き上げました。

クリームは、石川県産五郎島金時を使用したさつまいもあんと北海道産生クリームを合わせたスイートポテト風味のさつまいもクリームです。

(4)〈石川〉

おつまみビーバー ペッパーベーコン味 172円

ペッパーベーコン味の揚げあられとローストアーモンドが入った、おつまみに最適な商品です。

(5)〈福井〉

福井の羽二重もち きなこ味 300円

やわらかで日持ちする羽二重餅にきなこをたっぷりまぶして、食べ切りサイズの個包装に仕上げました。

ふんわりなめらかなもちもち食感と優しい甘みに心がほぐれる逸品です。

北陸のおすすめ商品2

(6)〈石川〉

カナルチェ 各129円

・五郎島金時いもケーキ(上)

加賀野菜・五郎島金時のほっこりしたおいしさ楽しめるふんわりしっとりケーキ。

・金沢アールグレイケーキ(下)

上林金沢茶舗の能登の紅茶を使用した、香り豊かなしっとりケーキ。

(7)〈石川〉

J-CRAFT TRIP

加賀しずくサワー 200円

石川県産のブランド梨/加賀しずく果汁を使用。

加賀しずくのジューシーで酸味を抑えた上品な甘み、梨を切った時の瑞々しい香りと風味が楽しめます。

(8)

北陸街道

曇りのち晴れエール 278円

福井の六条大麦、富山の米、石川の小麦、各県自慢の農作物を三位一体となるようにブレンドした、北陸の旨味が詰まったプレミアムビールです。

(9)〈石川〉

チャンピオンカレー監修

濃厚カレーラーメン 300円

石川県の人気ご当地カレー「金沢カレー」の元祖、チャンピオンカレー監修。

チャンカレの豚カツにかかっているソースをイメージした「仕上げの特製ソース」がおいしい。

(10)〈富山〉

全国麺めぐり

富山ブラックラーメン 295円

真っ黒な醤油ラーメンスープがインパクトのある「富山ブラックラーメン」。

スープののりがよくもっちりとした食感のめんと、キレ感のある醤油、コショウのスパイシーさが際立つ一杯です。

■ オンラインショップでも「北陸フェア!」

オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも、海鮮、お酒、デザートなど、北陸地方より厳選したこだわりの商品を用意しました。

ぜひご自宅に“産地のいいもの”をお取り寄せし、ご家族の皆様で楽しめます。

オンラインショップ商品

画像左から順に

〈福井〉

越前のホルモン屋

4種盛りセット 3,888円

牛丸腸ホルモン、牛ホルモン、上ホルモンは自慢の「味噌だれ」で、コリコリ塩ホルモンは、さっぱりネギ塩味に仕上げました。

〈石川〉

「いしの屋」本ずわい蟹めし 5,400円

もち米とうるち米を程よくブレンドし、蟹のほぐし身を混ぜ込み炊きあげた蟹めしに本ずわいがにを盛付けました。

本ずわいがにの香りと食感を十分に楽しめます。

〈石川〉

清酒 加越 加賀ノ月 純米大吟醸「月光」 箱無 720ml 2,780円

絶妙に調和した自然な米の味わい。

華のある吟醸香の広がりで深い月夜の神秘的光を思わせるお酒です。

食中酒として大切な人と酌み交わす華やかな食卓にふさわしいお酒です。

〈石川〉

ウフフ ドーナチュ

ギフトセット8個 4,104円

ウフフ ドーナチュはママたちが愛情込めて毎日生地から手作りしています。

仕込みの水は霊峰白山の伏流水白山霊水を使い、それぞれの食材の特徴を生かしながら商品を作っています。

■ 注文からお届けまでのイメージ

SANCHI COROL

「SANCHI COLOR」は2023年4月18日に、JR東海が運営するECモール「JR東海マーケット」内にオープンしたオンラインショップです。

『産地の特色をみなさまのもとへお届け』をコンセプトに、日本各地の生産者ひとりひとりの想いとこだわりの商品を自宅にお届けします。

