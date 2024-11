長崎和牛100％使用佐世保バーガーも！東武百貨店 池袋本店「大長崎展」

東武百貨店 池袋本店 8階催事場では、11月7日(木)から12日(火)まで「大長崎展」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「大長崎展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約220坪)

期間 :2024年11月7日(木)〜12日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※写真はイメージです。

※11月5日(火)時点の内容です。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります

中国、西洋などの異文化が上陸し、独自の文化が育まれた長崎の『食』と『技』の逸品を展開します。

また、東武限定品を企画し、現地でも食べることのできない「ここだけ」の味も販売します。

【「大長崎展」の情報はこちら】

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/7236/?s=iweb-sbbnr

■長崎グルメ×東武限定品 会場での実演販売や店内での揚げたてに注目!

異国情緒あふれる「長崎」グルメを、東武百貨店オリジナルに仕上げた逸品が登場!

[すべて東武限定品/実演商品]

佐世保市【バーガーショップベルビーチ】

長崎和牛100%佐世保バーガー

(1個)1,998円〈各日販売予定50点〉

長崎和牛を100%使用。

肉本来の旨味を持つ赤身とまろやかな味わいの脂身を使った絶妙なバランスのパティに、ベーコン・チーズ・レタス・玉ねぎ・トマトなどを挟んだ贅沢なバーガー。

【バーガーショップベルビーチ】

長崎市【肉のマルシン ミートスッキー】初出店

長崎和牛出島ばらいろ贅沢トルコライス弁当

(1折)3,240円〈各日販売予定30点〉

長崎市内で生産されている長崎和牛『出島ばらいろ』は、赤肉と霜降りのバランスを追求した肉質が特徴。

出島ばらいろのロースステーキの下にはナポリタンを、焼肉の下にはガーリックライスを入れた贅沢なトルコライス弁当。

【肉のマルシン ミートスッキー】

対馬市【対馬の季節】初出店

特選本マグロ4種丼

(一人前)イートイン2,750円

対馬で獲れた本マグロの赤身・中トロ・大トロ・ネギトロがあふれんばかりに4種のった豪華な限定丼ぶり。

【対馬の季節】

大村市【梅ヶ枝荘】

ゆうこうシマアジと椿ブリの生からすみちらし

(1折)2,376円〈各日販売予定30点〉

長崎伝統柑橘「ゆうこう」の搾りかすを混ぜたエサを与えたシマアジと、椿の葉を飼料に混ぜて育てた椿ブリに、長崎発の生からすみをトッピングした逸品。

【梅ヶ枝荘】

長崎市【バラモン食堂】

ブリの竜田揚げとアジフライ弁当

(1折)1,620円〈各日販売予定30点〉

旬を迎える脂の乗った長崎県産ブリの竜田揚げと松浦アジフライを加えた贅沢な逸品。

【バラモン食堂】

