Öà½÷ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤È¿´¤òÌ¤Íè¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë
ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿À¼Ò¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤Ò¤È¤È¤Î¥¤ì¡¢¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿À¼Ò¤ò´ð¼´¤ËÖà½÷Éñ¤Ê¤É¤ÎÖà½÷ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤äÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ÖÆüËÜÊ¸²½ÅÁ¾µ¶¨²ñ¡×¤ÎµÜß·¿¹¬¤µ¤ó¤Ë¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿À¡¹¤ËÊôÇ¼¤¹¤ëÖà½÷Éñ
¿À¼Ò¤Îº×ã«¤ÎºÝ¤ËÖà½÷¤¬¿À¤ÎÁ°¤ÇÉñ¤¦¡ÖÖà½÷Éñ¡×¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÆüËÜ½ñµª¤ä¸Å»öµ¤Ë¤¢¤ë¿ÀÏÃ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÅ·¾ÈÂç¿À(¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹¤ª¤ª¤ß¤«¤ß)¤¬Å·´ä¸Í¤Ë¤ª±£¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤«¤éÆü¤Î¸÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅ·îï½÷Ì¿(¤¢¤á¤Î¤¦¤º¤á¤Î¤ß¤³¤È)¤¬´ä¸Í¤ÎÁ°¤ÇÉñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¸»¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÊª¤Î¿À¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë¸·¤«¤ÊÖà½÷Éñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤äÀº¿ÀÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ä¤â¤Î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¿´¤ä¡¢¤ª¼µ·¤ÎºîË¡¤Ê¤É¡¢Öà½÷Éñ¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¸¯¤¤¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Öà½÷ÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÇ¯Âå¤Ï10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÖà½÷¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤äÖà½÷Éñ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¹ñÀÒ¤â¡¢ÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÊì¹ñ¤È¤Î½¡¶µ¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Öà½÷Éñ¤òÄÌ¤·¤ÆÀÎ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿´¡¢É÷½¬¤ä±Ä¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢´¶Æ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¤Þ¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»æ¼Çµï·Á¼°¤ÇÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤è¤ê¡¢½êºî¡¢ºîË¡¤ËÈë¤á¤¿¿´¤ÇÆüËÜ¤Î¿ÀÆ»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢Öà½÷Éñ¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£Ê¸²½¸òÎ®´ð¶â´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Öà½÷Éñ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î4¤Ä¤ÎÂç³Ø¤«¤é¡Ö¤¼¤ÒÍè¤ÆÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤â¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅýÊ¸²½¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿Öà½÷Éñ¤Ï¼«¿È¤Î²æ¤ò¤È¤ê¡¢¼êÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªÊ¢¤ÎÃ°ÅÄ¤ÇÉñ¤¦¤Î¤Ç¿´¤¬ÏÂ¤ßµ¤¤¬À°¤¤¡¢ÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤â¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´¿È±¿Æ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ´´¤ÈÇØ¶Ú¡¢²¼È¾¿È¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Öà½÷Éñ¤ò·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ä«7»þÈ¾¤«¤éÖà½÷Éñ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â³«ÀßÍ½Äê¤À¡£¡Ö½Ð¶ÐÁ°¤Ë¿´¤âÂÎ¤âÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÆüËÜÊ¸²½ÅÁ¾µ¶¨²ñ¤Ç¤ÏÖà½÷ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Öà½÷¸¡Äê¤Î½àÈ÷¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡Äê¤Ï¡¢½éµé¤ÏÉ®µ¡¢Ãæµé¤Ï½êºîºîË¡¤Î¼Âµ»¡¢¾åµé¤ÏÖà½÷Éñ¼Âµ»¡¢»ÕÈÏÌÈµö¤Ï¶µ°é»ØÆ³¤ÎÆâÍÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤ÐÖà½÷¤È¤·¤Æ¿À¼Ò¤ÇÊô»Å¤¹¤ë¤È¤¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÖà½÷¸¡Äê¤ÏÖà½÷»ñ³Ê¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿À¼ÒÊ©³Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¤¸«¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿´¤ò½êºî¤äºîË¡¤«¤éÂÎ´¶¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼õ¸³¤ä½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤è¤êÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Öà½÷¸¡Äê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó8Ëü¼Ò¤Î¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä²áÁÂ²½¤Ç¤½¤Î¼Ò¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÊ¸²½ÅÁ¾µ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿À¼Ò¤ÎºÆÀ¸¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Öà½÷¤Î·¼ÌØ¡¦°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º×»ö¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¼øÍ¿ÉÊ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÄ¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¼Ö»³¿À¼Ò¤ÈÃ±¼Ö¿À¼Ò¤Î±¿±Ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î»³¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤ÆÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤àÅÚÃÏ¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë»á¿À(¤¦¤¸¤¬¤ß)¿À¼Ò¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë»ºÅÚ(¤¦¤Ö¤¹¤Ê)¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤ÆÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÈÅ·¶õ»²¤ê¡É¤â¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹µÜß·¤µ¤ó¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿À¼ÒºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¼Ô¿ô¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÚÆ»¤äÃãÆ»¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÊ¸²½¤È¤â¿¼¤¯Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡ÖÖà½÷Éñ¤äÖà½÷¸¡Äê¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²ÚÆ»¤äÃãÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÆ»¡É¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¡¢Àº¿À¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Öà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿À¡¹¤ËÊôÇ¼¤¹¤ëÖà½÷Éñ
¿À¼Ò¤Îº×ã«¤ÎºÝ¤ËÖà½÷¤¬¿À¤ÎÁ°¤ÇÉñ¤¦¡ÖÖà½÷Éñ¡×¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÆüËÜ½ñµª¤ä¸Å»öµ¤Ë¤¢¤ë¿ÀÏÃ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÅ·¾ÈÂç¿À(¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹¤ª¤ª¤ß¤«¤ß)¤¬Å·´ä¸Í¤Ë¤ª±£¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤«¤éÆü¤Î¸÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅ·îï½÷Ì¿(¤¢¤á¤Î¤¦¤º¤á¤Î¤ß¤³¤È)¤¬´ä¸Í¤ÎÁ°¤ÇÉñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¸»¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÊª¤Î¿À¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë¸·¤«¤ÊÖà½÷Éñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤äÀº¿ÀÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
Öà½÷ÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÇ¯Âå¤Ï10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÖà½÷¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤äÖà½÷Éñ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¹ñÀÒ¤â¡¢ÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÊì¹ñ¤È¤Î½¡¶µ¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Öà½÷Éñ¤òÄÌ¤·¤ÆÀÎ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿´¡¢É÷½¬¤ä±Ä¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢´¶Æ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¤Þ¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»æ¼Çµï·Á¼°¤ÇÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤è¤ê¡¢½êºî¡¢ºîË¡¤ËÈë¤á¤¿¿´¤ÇÆüËÜ¤Î¿ÀÆ»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢Öà½÷Éñ¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£Ê¸²½¸òÎ®´ð¶â´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Öà½÷Éñ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î4¤Ä¤ÎÂç³Ø¤«¤é¡Ö¤¼¤ÒÍè¤ÆÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤â¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅýÊ¸²½¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿Öà½÷Éñ¤Ï¼«¿È¤Î²æ¤ò¤È¤ê¡¢¼êÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªÊ¢¤ÎÃ°ÅÄ¤ÇÉñ¤¦¤Î¤Ç¿´¤¬ÏÂ¤ßµ¤¤¬À°¤¤¡¢ÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤â¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´¿È±¿Æ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ´´¤ÈÇØ¶Ú¡¢²¼È¾¿È¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Öà½÷Éñ¤ò·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ä«7»þÈ¾¤«¤éÖà½÷Éñ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â³«ÀßÍ½Äê¤À¡£¡Ö½Ð¶ÐÁ°¤Ë¿´¤âÂÎ¤âÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÆüËÜÊ¸²½ÅÁ¾µ¶¨²ñ¤Ç¤ÏÖà½÷ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Öà½÷¸¡Äê¤Î½àÈ÷¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡Äê¤Ï¡¢½éµé¤ÏÉ®µ¡¢Ãæµé¤Ï½êºîºîË¡¤Î¼Âµ»¡¢¾åµé¤ÏÖà½÷Éñ¼Âµ»¡¢»ÕÈÏÌÈµö¤Ï¶µ°é»ØÆ³¤ÎÆâÍÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤ÐÖà½÷¤È¤·¤Æ¿À¼Ò¤ÇÊô»Å¤¹¤ë¤È¤¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÖà½÷¸¡Äê¤ÏÖà½÷»ñ³Ê¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿À¼ÒÊ©³Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¤¸«¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿´¤ò½êºî¤äºîË¡¤«¤éÂÎ´¶¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼õ¸³¤ä½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤è¤êÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Öà½÷¸¡Äê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈµÜß·¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó8Ëü¼Ò¤Î¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä²áÁÂ²½¤Ç¤½¤Î¼Ò¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÊ¸²½ÅÁ¾µ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿À¼Ò¤ÎºÆÀ¸¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Öà½÷¤Î·¼ÌØ¡¦°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º×»ö¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¼øÍ¿ÉÊ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÄ¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¼Ö»³¿À¼Ò¤ÈÃ±¼Ö¿À¼Ò¤Î±¿±Ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î»³¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤ÆÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤àÅÚÃÏ¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë»á¿À(¤¦¤¸¤¬¤ß)¿À¼Ò¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë»ºÅÚ(¤¦¤Ö¤¹¤Ê)¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤ÆÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÈÅ·¶õ»²¤ê¡É¤â¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹µÜß·¤µ¤ó¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿À¼ÒºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¼Ô¿ô¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÚÆ»¤äÃãÆ»¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÊ¸²½¤È¤â¿¼¤¯Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡ÖÖà½÷Éñ¤äÖà½÷¸¡Äê¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²ÚÆ»¤äÃãÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÆ»¡É¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¡¢Àº¿À¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Öà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£