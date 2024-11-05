【PHOTO】SUPER JUNIOR ソンミン＆キム・ヒジェら「ザ・トロットショー」に出演
4日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーにてSBS FiL「ザ・トロットショー」の公開収録が行われた。
この日の放送には、SUPER JUNIOR ソンミン、キム・ヒジェ、ソン・テジン、ファン・ユンソン、ホンジャ、テ・ジナ、ナミエ、シン・イェジ、ペ・ジナ、3MEN（三銃士）、キム・ジヒョン、キム・ナヒ、チョン・ダギョン、パク・ミンス、カン・イェスル、マイジン、ユ・ジナ、ポク・ジウン、ユン・ユンソ、パク・ジヒョンらが出演した。
・SUPER JUNIOR ソンミンがパパに！結婚10年でキム・サウンが第1子を出産
・SUPER JUNIOR ソンミン、トロットシングル「YO․YO․YO․」MVを公開…ユニークな雰囲気
この日の放送には、SUPER JUNIOR ソンミン、キム・ヒジェ、ソン・テジン、ファン・ユンソン、ホンジャ、テ・ジナ、ナミエ、シン・イェジ、ペ・ジナ、3MEN（三銃士）、キム・ジヒョン、キム・ナヒ、チョン・ダギョン、パク・ミンス、カン・イェスル、マイジン、ユ・ジナ、ポク・ジウン、ユン・ユンソ、パク・ジヒョンらが出演した。
・SUPER JUNIOR ソンミンがパパに！結婚10年でキム・サウンが第1子を出産
・SUPER JUNIOR ソンミン、トロットシングル「YO․YO․YO․」MVを公開…ユニークな雰囲気