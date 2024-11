スイーツのプロ厳選！ 栗の季節に食べたい「マロンスイーツ」10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめするマロンスイーツをご紹介。

今年もおいしそうなマロンスイーツが続々登場!

秋の定番スイーツといえば「モンブラン」ですが、栗の季節限定のスイーツもお店に続々と並びはじめています。そんな注目のマロンスイーツをスイーツコンシェルジュのはなともさんに厳選して紹介してもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. 鈴懸 東京ミッドタウン日比谷店(日比谷)

栗餅

「栗餅」335円 写真:お店から

はなともさん

福岡を代表する創作和菓子店「鈴懸」。同店の「栗餅」は、熊本で収穫された大粒の栗を北海道十勝産の粒あんと合わせ、山形県産の彦太郎糯で包んだもの。上品な甘さの粒あんとほくほくした大粒の栗が、もっちりやわらかい彦太郎糯と相性抜群です。持ち上げるとずっしりとした重みを感じ、これひとつでお腹が満たされるほど。彦太郎糯が薄いため、栗のおいしさがしっかりと感じられます。これほど贅沢な栗大福はそう多くありません。11月中旬までの販売なのでお見逃しなく!

大粒の栗が入った贅沢な栗大福 出典:わたんぺさん

2. 東京會舘 スイーツ&ギフト(二重橋前)

マロンシャンテリー

「マロンシャンテリー」1,188円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆鈴懸 東京ミッドタウン日比谷店住所 : 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1FTEL : 03-6811-2206

はなともさん

「東京會舘本舘」の1階にあるペストリーショップ。同店の代表スイーツ「マロンシャンテリー」は、栗と生クリームというシンプルな構成ですが、その味わいはまさに極上。栗のほっくりした甘さと上質な生クリームの掛け合わせは、ここでしか味わえない唯一無二のおいしさです。中にはそぼろ状の栗がたっぷり入っていて、満足感もしっかり。ひとくち食べるとほっこりした気分にさせてくれます。栗とクリームの一体感が素晴らしい最高のマロンスイーツです。

栗がたっぷり 出典:catherine.yさん

3. 和光 ケーキ&チョコレートショップ(銀座)

マロンロワイヤル

「マロンロワイヤル」1本21,600円 写真:お店から

<店舗情報>◆東京會舘 スイーツ&ギフト住所 : 東京都千代田区丸の内3-2-1 東京會舘本舘 1FTEL : 03-3215-2015

はなともさん

銀座・和光アネックスの1階にあるケーキ&チョコレートショップ。季節限定の「マロンロワイヤル」は、フランス産マロンペーストを練り込んだ濃厚な生地に、熊本県産の栗の渋皮栗と甘露煮をたっぷり閉じ込めて焼き上げた最高級のパウンドケーキです。生地はなめらかでとろけるような舌触り。マロンリキュールを使用しているため風味がとっても豊かです。栗がぎっしり入っているため満足感もたっぷり。21,600円とかなり高額ですが、食べるとそのおいしさに感動するはずです!

4. バターステイツ by銀のぶどう 大丸東京店(丸の内)

「マロンシーズン」とろける芳醇モンブラン 刻みマロングラッセ入り

季節限定「マロンシーズン」3個入り1,296円 写真:お店から

<店舗情報>◆和光 ケーキ&チョコレートショップ住所 : 東京都中央区銀座4-4-8 和光アネックス 1FTEL : 03-5250-3102

はなともさん

2021年に誕生したバタースイーツ専門店「バターステイツ」。筆者イチオシの「マロンシーズン」は、見た目が栗そっくりという衝撃のビジュアルです。中にはマロンクリームとラムクリームがぎっしり。さらに刻んだマロングラッセも入っているから驚きです。ひとくち頬張れば、栗の芳醇な香りと濃厚な甘さが口いっぱいに広がります。ラム酒が利いているため風味も豊か。栗の旨みがギュッと詰まった贅沢なマロンスイーツです。

5. 和栗モンブラン専門店 栗りん 日本橋コレド室町店(三越前)

栗千本

「栗千本」2,200円 出典:hama_kさん

<店舗情報>◆BUTTER STATE's 大丸東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなともさん

名古屋に本店を構えるモンブラン専門店「栗りん」。人気の「栗千本」は、もちもちの大福に高級栗ペーストをたっぷりかけた贅沢な一品です。主役の栗ペーストは繊細かつ濃厚な味わいで、さすがモンブラン専門店といいたくなるおいしさ。和栗クリームを入れたもちもちの大福生地とも相性が良く、完成度の高さに驚きます。和菓子と洋菓子のいいとこ取りで、栗好きにはたまらないおいしさです。風情のある見た目は、贈り物にぴったり。

6. GARIGUETTE(表参道)

シャンティ&カシス

「シャティーニュ&カシス」1,300円 写真:お店から

<店舗情報>◆和栗モンブラン専門店 栗りん 日本橋コレド室町店住所 : 東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 B1FTEL : 03-6262-6667

はなともさん

表参道にある「ガリゲット」は、“五感で楽しむ”がテーマの焼きたてミルフィーユ専門店。人気の「シャティーニュ&カシス」には、フランス産の栗を使用した濃厚なモンブランクリームがたっぷり。栗の甘さとカシスの甘酸っぱさがバランス良く調和して幸せなマリアージュを生み出しています。ミルフィーユ生地もサクッと香ばしく、バター感もたっぷり。円のような独自の形状とかわいらしいパッケージは写真映え抜群ですよ。

7. ジャン=ポール・エヴァン 東京ミッドタウン店(六本木)

マロン コンフィ

「マロン コンフィ」594円 出典:みつだんご☆さん

<店舗情報>◆GARIGUETTE住所 : 東京都港区北青山3-7-2 FPG links OMOTESANDO2 1FTEL : 050-5600-1160

はなともさん

1988年にパリで創業した世界的チョコレートブランド「ジャン=ポール・エヴァン」。人気の「マロン コンフィ」は、イタリア産の大粒の栗をシロップに漬けた贅沢な一品。アルコールを使用していないため栗本来のおいしさがダイレクトに伝わるのが魅力です。しっとりした食感と上品な甘さは、一度食べるとクセになります。2個、6個、12個入り(BOX)も販売しているので、自分用はもちろん、ちょっとしたギフトにも良さそうです。

イタリア産の大粒の栗を使用

8. HISAYA KYOTO 麻布十番(麻布十番)

丹波栗のクッキーシュー

「丹波栗のクッキーシュー」450円 写真:お店から

<店舗情報>◆ジャンポール エヴァン 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア B1FTEL : 03-5413-3676

はなともさん

麻布十番にある「HISAYA LOUNGE」は、高級栗に特化した茶房(カフェ)併設の高級栗専菓。こちらの「丹波栗のクッキーシュー」には、濃厚な丹波栗クリームがたっぷり入っています。豊潤な風味と濃厚な味わいは丹波栗ならでは。サクッとしたシュー生地とも相性が良く、何個でも食べられるおいしさです。高級栗専菓とあって、栗のおいしさは折り紙付き。栗好きな方が満足できる最高のマロンスイーツです。

丹波栗クリームがたっぷり 写真:お店から

9. ル パティシエ タカギ 本店(駒沢大学)

マロン ドゥ

「マロン ドゥ」2,530円 写真:お店から

<店舗情報>◆茶房 HISAYA LOUNGE 東京麻布十番店住所 : 東京都港区麻布十番2-4-8TEL : 03-6722-6629

はなともさん

世田谷区の駒沢公園そばにある洋菓子店「ル パティシエ タカギ本店」の「マロン ドゥ」。グラスの中には栗の渋皮煮とマロングラッセが入っていて、とても贅沢。渋皮煮は栗の風味と軟らかな食感が特徴で、一度食べるとクセになるおいしさです。一方のマロングラッセはねっとりした食感と濃厚な甘さが特徴。生クリームやバニラアイス、マロンクリームなどが栗のおいしさを一層引き立てています。毎日14時からの販売で食べられるのは本店のみ。世界的パティシエが作るマロンスイーツをぜひ食べてみてください。

10. ルノートル 銀座三越店(銀座)

フィナンシェ・ポワール・マロン

「フィナンシェ・ポワール・マロン」378円 写真:お店から

<店舗情報>◆ル パティシエ タカギ本店住所 : 東京都世田谷区駒沢公園1-1 Tote駒沢公園 1FTEL : 03-6453-2858

はなともさん

フランス菓子界の至宝、ガストン・ルノートル氏が創業した、パリのメゾン「ルノートル」。この時期おすすめ、焼きたての「フィナンシェ・ポワール・マロン」は、栗と洋梨をたっぷり使用した贅沢なフィナンシェです。フェイナンシェ生地はバター感たっぷりでふんわりとした食感。バニラをまとったなめらかなマロングラッセペーストや甘みのある洋梨とも相性抜群です。素材の味がしっかりと感じられ、小振りながらも満足感たっぷり。季節限定商品なので、食べるなら今しかありません!

<店舗情報>◆ルノートル 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 03-3562-1111

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部 写真:はなとも

The post スイーツのプロ厳選! 栗の季節に食べたい「マロンスイーツ」10選 first appeared on 食べログマガジン.