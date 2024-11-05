²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â±éÈäÏª¡¡°Õ³°¤ÊÀÊÊ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡õ¥Ê¥À¥ë¡Ê¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼2¡§15¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¸ýÀâ¤«¤ì¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈþ½÷¤ÎÍî¤È¤·Êý¡×¤òÊüÁ÷¡£¥Ü¥±°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¿·´ë²è¡£¥â¥ÆÃË¤ò·è¤á¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ë¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²¬ÅÄ¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤éÂ¨¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÎÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÎÍýÁÛ¤Î¹ðÇò¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼Â±éÈäÏª¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¤¸Å¸ýÎ¿¤È¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃË»Ò°ìÆ±¤¬Âç¶½Ê³¡£²¬ÅÄ¤Î°Õ³°¤ÊÀÊÊ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏTVer¡¢ABEMA¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¸ýÀâ¤«¤ì¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈþ½÷¤ÎÍî¤È¤·Êý¡×¤òÊüÁ÷¡£¥Ü¥±°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¿·´ë²è¡£¥â¥ÆÃË¤ò·è¤á¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ë¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²¬ÅÄ¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤éÂ¨¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÎÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÎÍýÁÛ¤Î¹ðÇò¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼Â±éÈäÏª¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¤¸Å¸ýÎ¿¤È¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃË»Ò°ìÆ±¤¬Âç¶½Ê³¡£²¬ÅÄ¤Î°Õ³°¤ÊÀÊÊ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏTVer¡¢ABEMA¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£