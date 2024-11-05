¸ÞÏº´Ý»á¤È¼ÒÃÄË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¡¦£Á£Ë£É£Ò£Á¡Ö±ù¤Ã»Ò¤¬¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ª¡¡¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡×
¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¦£Á£Ë£É£Ò£Á¤¬£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÄ®¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡£Æ£õ£ô£õ£ò£å¡¡£É£î£î£ï£ö£á£ô£é£ï£î¡¡£Ì£á£â¡¡ÀßÎ©µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ÞÏº´ÝÊâ»á¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀßÎ©¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡¢£³ºÐ¤«¤éÈØÅÄ»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈØÅÄ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¸ÞÏº´Ý»á¤È¡Ë£²¿Í¤ÇÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¸ÞÏº´Ý»á¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó°ìÉô¡¦ÀÅ²¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥ô¥º¤ÎÁ°¿È¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥¸¥å¥Ó¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÈØÅÄ»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õ¥§¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡£Ì´Êª¸ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÈØÅÄ»Ô¤Ë¡Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î±ù¤Ã»Ò¤¬¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ù¤Ã»Ò¤Ë¼«Ëý¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ëè²ó¡Ê»î¹ç¸å¤Ê¤É¤Ë¡Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç³Ø¤Ç¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡£¸ÞÏº´Ý»á¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î´é¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤ëÊý¡£¡ÊË¡¿Í¤ò¡ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤âÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¡£Íê¤â¤·¤¤¡×¤È¿ÍÊÁ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£