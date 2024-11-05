【ハセガワ：2025年1月発売プラモデル】11月1日 公開

ハセガワは、2025年1月に発売を予定しているプラモデル商品のラインナップを公開した。

今回発売された商品は、限定品の戦艦モデル「日本海軍 戦艦 三笠 “日本海海戦1905” w/秋山真之フィギュア」や「日本海軍 軽巡洋艦 矢矧 “レイテ沖海戦”」のほか、「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」より「三菱 F-2A -Super Kai- “メイジ隊”」、バイクモデルより「ヤマハ YZR500 （0WA8） “ソノート ヤマハ 1989”」、カーモデルより「ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） グループA仕様」、「トヨタ セリカ LB 1600GT “カスタムバージョン”」、戦闘機モデルより「F-35 ライトニングII（A型） “航空自衛隊 第302飛行隊 50周年記念”」、「J35J ドラケン “F10航空団 スペシャルマーキング”」がラインナップ。

またその他にも、戦闘機モデル「三菱 J2M3 局地戦闘機 雷電 21型」や「中島 キ84 四式戦闘機 疾風」などの再販品が同月に発売を予定している。

□ハセガワ「2025年1月 新製品情報」のページ

「日本海軍 戦艦 三笠 “日本海海戦1905” w/秋山真之フィギュア」

「日本海軍 軽巡洋艦 矢矧 “レイテ沖海戦”」

「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』三菱 F-2A -Super Kai- “メイジ隊”」

「ヤマハ YZR500 （0WA8） “ソノート ヤマハ 1989”」

「ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） グループA仕様」

「トヨタ セリカ LB 1600GT “カスタムバージョン”」

「F-35 ライトニングII（A型） “航空自衛隊 第302飛行隊 50周年記念”」

「J35J ドラケン “F10航空団 スペシャルマーキング”」

発売日：2月5日ごろ 価格：4,840円発売日：1月29日ごろ 価格：12,540円発売日：2月1日ごろ 価格：5,390円発売日：1月29日ごろ 価格：5,170円発売日：1月29日ごろ 価格：4,070円発売日：2月1日ごろ 価格：3,740円発売日：1月22日ごろ 価格：3,850円発売日：1月25日ごろ 価格：4,730円

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

日産自動車（株）・日産モータースポーツ＆カスタマイズ（株） 監修中