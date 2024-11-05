東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標

【中国】

財新PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:45

結果 51.9

予想 50.4 前回 50.3（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)

結果 52.0

予想 50.5 前回 50.3（財新サービス業PMI)



【豪州】

中銀政策金利（11月）12:30

結果 4.35%

予想 4.35% 前回 4.35%（豪中銀政策金利)





※要人発言やニュース

【豪州】

豪中銀声明

4.35%に据え置き

理事会はいかなる可能性も排除しない

コアインフレは依然高すぎる

賃金圧力はいくらか緩和した

労働市場は引き続き厳しい

理事会は引き続き、データとリスク評価によって行動



【日本】

玉木国民民主党代表が今朝記者団との質疑応答で金融政策について語った。

為替動向は米国の要素が大きい

日銀の金融政策で為替を動かそうとしても表面的

金融政策はもう少し変更せずに見極める必要

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