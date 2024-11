東京アセットは、空き家・任意売却・事故物件のお悩みを解決出来る日本で唯一※の専門サイト「解決不動産」のサービスを2024年11月1日(金)よりサイトオープンしました。

東京アセット「解決不動産」サービス

東京アセットは、空き家・任意売却・事故物件のお悩みを解決出来る日本で唯一※の専門サイト「解決不動産」のサービスを2024年11月1日(金)よりサイトオープン。

今まで空き家・任意売却・事故物件のお悩みがあっても、なかなか安心して相談できるところはありませんでした※。

士業さんだと形式的になりがち、不動産会社だと利益の追求を重視しがち。

「解決不動産」では、不動産コンサルタントとしての視点から、お悩みの方が一番良い形、気持ちが晴れる形で空き家・任意売却・事故物件のお悩みを解決していきます。

些細なことでもお気軽にご相談いただけます。

空き家・任意売却・事故物件

解決不動産 空き家

解決不動産 任意売却

解決不動産 事故物件

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 空き家・任意売却・事故物件のお悩みを解決!東京アセット「解決不動産」 appeared first on Dtimes.