玄米をベースにした新感覚のプラントベースミートボールも！カリフォルニアくるみフェア

カリフォルニア くるみ協会は、アグリゲートとの共同企画として、くるみを使ったヘルシーでおいしい惣菜が楽しめる「カリフォルニアくるみフェア」を11月5日(火)〜12月13日(金)の期間で開催中です。

カリフォルニアくるみフェア

【カリフォルニアくるみフェア】旬八でカリフォルニアくるみを食べてみる!

■期間 : 2024年11月5日(火)〜12月13日(金)

■実施店舗: 天王洲店、芝店、大崎広小路駅前店、

恵比寿南店、赤坂店、目黒二丁目店

■店舗情報: https://www.shunpachi.jp/store

■対象商品: くるみのプラントベースミートボール、旬野菜のくるみ肉味噌和え、くるみと若鶏むね肉3種きのこのジェノベーゼ風、定番旬八サラダ(くるみ増量)

*2週ごとに1商品が販売されます(定番旬八サラダ除く)。

*天王洲店は平日、他店舗は火・木・金の販売となります

*メニューはなくなり次第終了となります。

くるみは、身体で生成されないオメガ3脂肪酸をはじめ、ポリフェノールや食物繊維、植物性たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の栄養を豊富に含んでおり、食事に加えることで手軽に栄養価とおいしさをプラスしてくれる、ヘルシーで汎用性の高い食材です。

近年ではプラントベース食材としても注目されており、くるみ特有の食感と風味が、代替肉の食材として広がり始めています。

今回の共同企画では、お肉を使わずくるみと玄米をベースにした、新感覚のプラントベースミートボールをはじめとする惣菜3品と、1日に摂りたいくるみ(28g)に増量した、定番旬八サラダが用意されています。

くるみのプラントベースミートボール

くるみのプラントベースミートボール/518円 (税込)

販売期間:2024年11月5日(火)〜11月15日(金)

カリフォルニア くるみ協会のレシピを基に、お肉を使わず、くるみと玄米をベースに仕上がっています。

刻んだくるみがひき肉のような食感を生み出し、食べ応えのある一品です。

旬野菜のくるみ肉味噌和え

旬野菜のくるみ肉味噌和え/518円 (税込)

販売期間:2024年11月18日(月)〜11月29日(金)

かぼちゃやカリフラワーといった秋から冬にかけて旬をむかえる野菜と、くるみを混ぜて甘しょっぱく仕上げた肉味噌を絡めた一品。

野菜のホクホクした食感と、くるみ肉味噌の風味とカリカリっとした食感がマッチしご飯によく合います。

くるみと若鶏むね肉 3種きのこのジェノベーゼ風

くるみと若鶏むね肉3種きのこのジェノベーゼ風/518円 (税込)

販売期間:2024年12月2日(月)〜12月13日(金)

しっとりジューシーに茹であげたむね肉と香り高く焼き上げた3種のきのこを、くるみを使った濃厚なジェノベーゼソースで合わせられています。

定番旬八サラダ

定番旬八サラダ(くるみ増量)/640円 (税込)

販売期間:2024年11月18日(月)〜12月13日(金)

たっぷりのキャベツやレタスの上に、グリルした鶏肉や野菜が乗った、旬八ファンの多い定番メニュー。

1日に摂りたいくるみ28g(通常の旬八サラダのくるみの量からなんと5倍以上)に増量。

くるみがたっぷり入って満足感もあり、1日に必要なオメガ3脂肪酸が摂れるサラダです。

■くるみの栄養価情報

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)をナッツの中で唯一豊富に含み、心臓の健康、認知機能の改善、健康的な加齢に関する様々な健康効果が報告されています。

くるみひとつかみ(約30g)あたり、α-リノレン酸(2.7g)、植物性たんぱく質(4.6g)、食物繊維(2g)、マグネシウムの他、免疫機能に寄与するビタミンB6(0.2mg)や銅(0.48mg)、マンガン(0.1mg)が摂取できます*1。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2020年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、1日あたり18〜29歳の男子で2g以上、女子で1.6g以上としています*2。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます。

*1 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Food Data Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

*2 日本人の食事摂取基準(2020年版)

