サンリオピューロランドにて「Hellosmile in Sanrio Puroland 2024」を開催。

子宮頸がん予防啓発プロジェクト『Hellosmile』を展開しているハロースマイル実行委員会/TOKYO FMとともに、子宮頸がんについて知る機会となるようなイベントです。

開催日:2024年11月30日(土)

スケジュール:開場 12:00 開演 13:00

開催場所:サンリオピューロランド内 エンターテイメントホール

主催:ハロースマイル実行委員会

共催:株式会社サンリオエンターテイメント、TOKYO FM

協賛:株式会社サンリオ、富国生命保険相互会社、真珠総合研究所、トヨタ自動車株式会社、株式会社POLA、ティーペック株式会社

協力:NYLON、一般財団法人 日本女性財団

出演者:COCO教頭(CRAZY COCO)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3)

ゲスト:曽野舜太(M!LK)、産婦人科専門医 稲葉可奈子、株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長 小巻亜矢、ハローキティ

募集人数:250名 ※参加無料

応募サイト:https://www.tfm.co.jp/hellosmile/2024/

応募〆切:2024年11月14日(木)23:59

「Hellosmile」は子宮頸がんの正しい情報発信・検診の受診勧奨を目的とし、子宮頸がんの予防啓発を推進する活動を2010年より行われています。

毎年11月の「子宮頸がん予防啓発強化月間」に、イベントを通して子宮頸がん検診の重要性を発信しているイベントです。

2024年は“大切な未来のために、予防できる「子宮頸がん」を知ろう”をテーマに、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の番組『SCHOOL OF LOCK!』と連動し、3部構成にて開催。

第3部では【ハローキティと宣言!】と題して、「ハローキティ」も登場したり、一緒にクイズ大会が実施される予定です。

そのほか、フェムシップドクターによる、女性ならではの身体や毎日のお悩み相談ブースも設置。

このイベントを通じて、中高生やその保護者、働く女性たちに子宮頸がんについて知ってもらい、大切な女性の未来を守るための「子宮頸がん」の予防啓発の推進を目指します。

ほか、第1部は『SCHOOL OF LOCK!』とのコラボ課外授業「ココから知ろう!女子と男子のアンしん本音トーク」を実施し産婦人科専門医の稲葉可奈子先生による子宮頸がんについて学ぶ特別授業も開催。

第2部は、品川女子学院の生徒による「知らない!言えない!子宮頸がん・生理からつながる未来構築」についての発表や東洋英和女学院中学部・高等部の生徒による「文化祭での子宮頸がん予防啓発活動」についての紹介など、現役女子高校生が取り組む子宮頸がん予防啓発活動の発表が行われます。

「ハローキティ」と一緒に子宮頸がんについて学ぶ入場無料のイベント。

サンリオピューロランドにて2024年11月30日に開催される「Hellosmile in Sanrio Puroland 2024」の紹介でした☆

