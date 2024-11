【東宝怪獣シリーズ オキシジェン・デストロイヤー ぬいぐるみ】2025年6月 発売予定11月3日 予約受付開始価格:9,900円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、「東宝怪獣シリーズ オキシジェン・デストロイヤー ぬいぐるみ」を2025年6月に発売する。価格は9,900円。11月3日から予約受付を開始している。

本製品は「ゴジラ」シリーズに登場する兵器「オキシジェン・デストロイヤー」を全長62センチ、1/1スケールのぬいぐるみで再現したもの。実際のプロップサイズに準拠しており、特徴的なカプセル状の見た目に計器も再現している。素材はソフトボアとなっている。

映画プロデューサー/日本映画大学理事長 富山省吾氏コメント

まさかヌイグルミとは!

思わずニンマリしてしまいました。

ゴジラと同じで、怖いけど可愛いオキシ。

ゴジラファンにとって究極の安眠グッズだと思います。

芹沢博士の果しえなかった夢も、

ゴジラの最期の雄叫びも、

あるいは山根父娘の悔恨も

すべてを泡と消してぐっすり眠れることでしょう。

今宵、オキシジェン・デストロイヤーと共に眠らん~

前面

背面

計器

一家に1本

TM & (C) TOHO CO., LTD.